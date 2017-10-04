كم جنسية حملت قميصَ ريال مدريد عبر تاريخه؟

أصبح المغربي أشرف حكيمي سادس أفريقي يحمل قميص ريال مدريد عبر تاريخه الممتد لـ 115 سنة وشهدت مسيرته 148 لاعبا غير إسباني في صفوفه.

وبحسب صحيفة ” ماركا ” ففريق ريال مدريد لعب في صفوفه 148 لاعبا أجنبيا من قارات أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية وأفريقيا ولم يلعب في صفوفه أي لاعب من آسيا أو أوقيانوسيا.

وتملك القارة الأوروبية النصيب الأكبر من اللاعبين الأجانب في ريال مدريد بـ 72 لاعبا متبوعة بقارتي أمريكا الجنوبية والشمالية بـ70 لاعبا ثم أفريقيا بـ 6 لاعبين.

ويتصدر الأرجنتينيون قائمة اللاعبين الأجانب في ريال مدريد بـ 29 لاعبا، من أبرزهم الأسطورة دي ستيفانو ثم البرازيليون بـ 23 لاعبا ثم الفرنسيون بـ 13 لاعبا فالألمان بـ 9 لاعبين.

ولعب في ريال مدريد 21 جنسية من أوروبا و8 جنسيات من أمريكا الجنوبية والشمالية و5 جنسيات من أفريقيا.

وتضم قائمة الأفارقة الكامرونيين صامويل إيتو و جيريمي نجيتاب والغاني مايكل إيسيان والتوغولي إيمانويل أديبايور والمالي محمدو ديارا والمغربي أشرف حاكيمي.