مرض في القلب يهدد مسيرة كارفاخال في الملاعب

باتت مسيرة داني كارفاخال لاعب ريال مدريد في خطر بعد تشخيص إصابته بوجود عدوى فيروسية في الغشاء المحيط لقلب اللاعب البالغ عمره 25 عاما.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي عبر موقعه “ظهرت الفحوص الطبية التي أجريت للاعبنا داني كارفاخال أنه يعاني من التهاب فيروسي في غشاء التامور. سيتم تقييم تطور حالته”.

هذا الوضع مقلق للغاية لأن هذه الإصابة تؤدي إلى أعراض خطيرة تتمثل في ألم حاد في الصدر ما تشبه أعراض الأزمة القلبية.

ومن المرجح ألاّ يشارك كارفاخال مع الفريق قبل التأكد تماما من سلامته خشية تعرضه لحدث مأساوي في الملعب، حيث تعرض الكثير من اللاعبين للوفاة في الملعب جراء أزمات قلبية مثل تشيخ تيوتي لاعب وسط نيوكاسل يونايتد الإنجليزي السابق حيث عانى من أزمة قلبية خلال مباراة في الصين في يونيو/حزيران الماضي.

وغاب كارفاخال عن الفوز على إسبانيول بهدفين نظيفين في الدوري يوم السبت الماضي وشارك بدلا منه أشرف حكيمي ولم يتمكن بالطبع من الانضمام لتشكيلة منتخب إسبانيا.

ومن الواضح أن هذه الحالة، التي يندر وجودها في كرة القدم، حساسة جدا، وسيكون الأطباء في نهاية المطاف هم الذين يقررون متى يستطيع اللاعب العودة إلى التدريب أولا ومن ثم العودة إلى العمل التنافسي مرة أخرى.

وجدد النادي عقده مع اللاعب الشهر الماضي حيث وقع عقدا جديدا يبقيه في مدريد حتى 2022 وذلك بعد تألقه والمساهمة في التتويج بثلاثة ألقاب لدوري الأبطال وبلقب الدوري الإسباني.