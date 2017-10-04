إنريكي يجتمع مع مسؤولي بايرن ميونخ

زاد عدد المرشحين لخلافة كارلو أنشيلوتي في تدريب بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني بعد إقالة المدرب الإيطالي الأسبوع الماضي بعد ساعات من الخسارة بثلاثية نظيفة في باريس أمام سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

وبعدما كان توماس توخيل المدير الفني السابق لبروسيا دورتموند المرشح الوحيد لخلافة أنشليوتي دخل لويس إنريكي المدير الفني السابق لبرشلونة وروما قائمة المرشحين.

وذكرت تقارير صحفية ألمانية أن إنريكي سيجتمع يوم الأربعاء بمسؤولي بايرن لمناقشة إمكانية تولية المسؤولية الثقيلة بتدريب النادي البافاري.

وذكرت محطة Sport1 أن المدرب الإسباني تحول إلى المرشح الأول لتدريب بايرن ميونخ خاصة بعد اجتماع أولي هونيس رئيس النادي الألماني مع بيب غوارديولا المدير الفني السابق لبايرن وزميل إنريكي في الملاعب ومن المرجح أن يكون غوراديولا هو من رشح إنريكي لتدريب الفريق.

وقضى المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي اجازته سريعة في ميونخ والتقى هونيس على الغداء أثناء حضوره مهرجان “أكتوبر” إلى جانب ماركوس فاينزيرل المدير الفني السابق لشالكه ورالف هاسنهوتل لايبزيغ.

لكن غوارديولا الذي قضى ثلاثة أعوام مع بايرن ميونخ رشح كذلك توخيل إلى جانب إنريكي، ومن المرجح أن يلتقي مسؤولو بايرن ميونخ مع كافة المرشحين.

وينوي النادي البافاري الكشف عن المدير الفني الجديد بعد انتهاء فترة التوقف الدولية التي انطلقت قبل أيام على أن يقود المدير الفني الجديد الفريق في مباراته المقبلة بالدوري يوم 14 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.