رجل أعمال إسرائيلي يشتري “الكرة الذهبية” من رونالدو (صورة)

تم عرض الكرة الذهبية الخاصة بكريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد وأفضل لاعب في العالم أربع مرات في مزاد علني لجمع التبرعات لصالح جمعية خيرية تعتني بالأطفال المصابين بأمراض خطيرة ومنحهم فرصة لتحقيق أحلامهم.

وقد دفع أدان أوفر أغنى شخص في إسرائيل 600 ألف يورو للحصول على نسخة من الكرة الذهبية تبرع بها رونالدو نفسه للأعمال الخيرية حيث تم تخصيص هذا المبلغ لعلاج الأطفال.

وعادة يطلب الفائز بالكرة الذهبية نسخة طبق الأصل منها ليمنحها للنادي أو يفضل الاحتفاظ بها لنفسه، حيث طلب رونالدو نسخة من جائزة 2013 للتبرع بها في مزاد خيري.

ومن المرجح فوز رونالدو بالكرة الذهبية للعام الحالي ليتساوى بذلك مع ليونيل ميسي الفائز بالجائزة خمس مرات من قبل، إذ يسطر هذا الثنائي على الجائزة منذ 2008.

وتوج رونالدو بلقب دوري أبطال أوروبا والليغا الموسم الماضي مع ريال مدريد، حيث قاد “الدون” الفريق الملكي للاحتفاظ بدوري الأبطال للعام الثاني على التوالي.