صحيفة “ليكيب” تسخر من بيكيه وتنتقم لنيمار (صورة)

سخرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية واسعة الانتشار من تصريحات جيرارد بيكيه مدافع برشلونة ومنتخب إسبانيا بشأن استفتاء كتالونيا والهجوم الجماهيري الذي تعرّض له خلال التدريب الأول مع منتخب إسبانيا قبل خوض مباراتين في تصفيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وأطلقت مجموعة كبيرة من الجماهير صيحات استهجان ضد قلب الدفاع الكتالوني بيكيه خلال مشاركته في المران القصير المفتوح على ملعب لاس روزاس.

واستغلت الصحيفة الفرنسية تغريدة سابقة لبيكيه بشأن بقاء نيمار وعدم انتقاله إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي، وسخرت من الدولي الإسباني عبر نشر كاريكاتير يظهر خلاله اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا يبكي، وكان أحد رجال الشرطة ممسكًا به في إشارة إلى أعمال العنف خلال الاستفتاء الذي أُجري قبل يومين.

وبدت الصورة ساخرة من “بيكيه” وتعرضه لانتقادات واسعة بسبب تغريدة نشرها قبل الاستفتاء بيوم واحد يدعو خلالها الشعب الكتالوني للتصويت في الاستفتاء سواء بنعم أو لا، لكنه حثهم على ضرورة المشاركة لتقرير مصير الإقليم الساعي للاستقلال عن الحكومة المركزية في مدريد.

وكان بيكيه قد نشر تغريدة في أغسطس/آب الماضي إلى جوار صورة تجمعه مع نيمار وأكد أن اللاعب البرازيلي باقٍ في برشلونة، ولن ينتقل إلى سان جيرمان وهو عكس ما حدث بالفعل ليتراجع عن هذه التغريدة في وقت لاحق، وعلّق أنه كان يعرف أن نيمار راحل، لكنه كان يساند النادي بهذه التغريدة ليس أكثر.