تهمة التهرب الضريبي تطال البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن السلطات الضريبية في إسبانيا تحقق بمخالفات ضريبية للنجم البرازيلي مارسيلو مدافع ريال مدريد تخص مبلغ 400 ألف يورو عن العام 2013، تتعلق ببيع حقوق الصورة عبر شركاء.

وقالت صحيفة ” الموندو ” إن التحقيقات تخصُّ البرازيلي مارسيلو لكونه دفع الضرائب عن المبلغ كشخص ذاتي.

وقررت مصلحة الضرائب التحقيق في القضية لكون المبلغ يتجاوز 120 ألف يورو، ولأن الوكيل المتخصص في الجرائم المالية هو من يملك الحق في متابعة مارسيلو من عدمه.

ويعاني عدة لاعبين في إسبانيا من تهم التهرب الضريبي والتي طالت نجومًا في ريال مدريد، وبرشلونة، أشهرهم النجمان الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو.