بالأرقام.. غاريث بيل لعب نصف المباريات منذ انتقاله لريال مدريد

كشفت صحيفة “أس” الإسبانية، أن اللاعب الويلزي غاريث بيل شارك في 57% فقط، من مباريات ريال مدريد منذ انضمامه إليه صيف العام 2013.

وتعرض بيل (28 عامًا) لإصابة ،خلال مواجهة بروسيا دورتموند، الثلاثاء الماضي، في الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، والتي فاز فيها ريال مدريد 3/1.

وأوضحت الصحيفة أن بيل لن يلحق بمباراة ريال مدريد ضد إسبانيول ،غدًا الأحد، ولكنه سينضم لمعسكر منتخب ويلز للمشاركة في مباريات تصفيات أوروبا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018.

وأوضحت الصحيفة المقربة من ريال مدريد أن بيل غاب عن 9346 دقيقة ؛بسبب الإصابات بنسبة 43% دون خوض 53 مباراة كاملة خلال 4 مواسم مع الفريق.

وأشارت “أس” إلى أن بيل تعرض لـ18 إصابة منذ انضمامه للفريق الملكي مقابل 101 مليون يورو.

وسجل بيل 70 هدفًا وصنع 55 هدفًا في 159 مباراة مع ريال مدريد، وساهم الموسم الحالي بـ7 أهداف من خلال تسجيل 3 وصناعة 4 أخرى.