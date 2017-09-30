إيسكو أكثر لاعبي ريال مدريد مشاركة منذ انتقاله صيف 2013

جدّد الدولي الإسباني إيسكو عقده مع فريق ريال مدريد مؤخرًا لغاية صيف 2022، ويعيش فترة رائعة من مسيرته في الفريق الملكي ومنتخب إسبانيا الأول، حيث أصبح من العناصر الأساسية سواء لدى الفرنسي زين الدين زيدان، أو الإسباني جوليان لوبيتيغي.

وعرفت مسيرة إيسكو جدلًا واسعًا الموسم الماضي، حيث تحدثت عدة وسائل إعلام إسبانية وعالمية عن أنه لا يملك فرصًا أكبر للعب في الفريق الملكي؛ لذلك يرغب في الرحيل، لكن صحيفة “أس” كشفت بالإحصاءات زيف كل هذه الشائعات، وأكدت أن النجم الإسباني منذ انتقاله إلى ريال مدريد صيف 2013، يعد أكثر اللاعبين مشاركة برفقة البرتغالي كريستيانو رونالدو حيث لعبا 201 لقاء.

واستطاع إيسكو أن يكسب حبَّ جماهير سانتياغو برنابيو بسرعة بعد انتقاله، لكونه سجل هدف الفوز أمام ريال بتيس 2/1 في الدقيقة 86 وفي أولى جولات الدوري الإسباني موسم 2013/2014.

“وطيلة الفترة نفسها لعب إيسكو تحت قيادة 3 مدربين وهم: الإيطالي كارلو أنشيلوتي “موسمين”، والإسباني رافاييل بنيتيز “نصف موسم”، والفرنسي زين الدين زيدان المدرب الحالي.

وتحت قيادة المدرب الإيطالي في موسمين لعب إيسكو 53 لقاء، وفي موسم 2015/2016 شارك في 43 لقاءً، والموسم الماضي في 42 لقاء وهذا الموسم لعب 10 لقاءات.

وبمقارنة بينه وبين النجم البرتغالي خلال 201 لقاء، لعب رونالدو 197 لقاءً رسميًا، فيما شارك إيسكو في 143 لقاءً، واستُعمل في عدد كبير من اللقاءات كبديل جوكر، خاصة في نهائي العاشرة في لشبونة والحادية عشرة في ميلان، ولعب أساسيًا في الثانية عشرة في كارديف أمام يوفنتوس.

وحقق إيسكو خلال 201 لقاء 152 فوزًا، وشارك في 133 لقاء في الدوري الإسباني و42 في دوري أبطال أوروبا و18 في كأس ملك إسبانيا و3 في كأس العالم للأندية و3 في كأس السوبر الأوروبي ولقاءين في كأس السوبر الإسباني.

وسجل إيسكو 43 هدفًا، وصنع 47 هدفًا، وتمكن في 4 مواسم من الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 3 مرات والسوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم للأندية مرتين والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا والسوبر الإسباني مرة واحدة.