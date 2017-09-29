رونالدو ينقل خبراته لنجله كريستيانو جونيور (فيديو)

يحرص كريستيانو رونالدو في أوقات فراغه على تعليم ابنه البكر كريستيانو جونيور مهارات كرة القدم، ويُخصص لذلك مواعيد ثابتة.

ورغم أن الدون يستعد حاليًا لقيادة فريقه ريال مدريد أمام ضيفه إسبانيول في الليغا يوم الأحد المقبل، إلا أنه خصص جزءًا من وقته للذهاب مع نجله البالغ من العمر سبع سنوات لملعب التدريب وتعليمه كيفية تسديد الركلات الحرة.

وسيبحث ريال مدريد عن أول انتصار بملعبه في الدوري هذا الموسم عندما يستضيف إسبانيول الذي كان كريمًا مع ريال في السنوات الأخيرة، حيث تفوق ريال في آخر عشر مواجهات بينهما في جميع المسابقات.

وأهدر ريال نقاطًا في ثلاث مباريات بملعبه، لكنه سعيد حاليًا بعد فوزه 3-1 بملعب بروسيا دورتموند في دوري الأبطال يوم الثلاثاء الماضي.

وساعد رونالدو نجله في ارتداء الحذاء الرياضي الذي يحمل علامة CR7 قبل أن يسدد أمامه ركلة حرة في مرمى صغير ليعود الطفل الذي يشبه والده ويسدد بنفس الطريقة.

ويحرص رونالدو البالغ عمره 32 عامًا على أن يصبح كريستيانو جونيور خليفته، ويتمنى أن ينضم إلى صفوف ريال مدريد ويستكمل مسيرته.