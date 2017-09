توني كروس يهنئ إدارة ريال مدريد بـ”المستقبل المُبشر”

هنأ الألماني توني كروس إدارة فريقه ريال مدريد بتجديد عقود عدة لاعبين مؤكدا أن المستقبل يبدو زاهرا ومبشرا أمام الفريق.

وكتب كروس على صفحته: ” هنيئا ريال مدريد لتجديد عقود عدة لاعبين مهمين، المستقبل مبشر، عاش ريال مدريد.”

وجدد ريال مدريد عقود عدة لاعبين في الفترة الأخيرة كمارسيلو وفاران وأسينسيو وبنزيمة وداني كارفخال والظاهر أن النجم الألماني تعب من تهنئة كل زميل على حدة فاختار تهنئة جماعية.

Congratulations @realmadrid for renewing the contracts of a lot of important players!???????????? The future is bright! ⚪ #HalaMadrid

