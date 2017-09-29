ماركو أسينسيو غير مهتم بالتتويج بالكرة الذهبية

نفى ماركو أسينسيو، لاعب وسط ريال مدريد، تفكيره في الفوز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، وذلك بعد تجديد عقده مع النادي الملكي حتى 2023 اليوم الجمعة.

ووقّع أسينسيو على تمديد عقده مع ريال مدريد في صالة الاجتماعات بملعب سانتياغو برنابيو، بحضور رئيس النادي فلورنتينو بيريز. وبموجب ذلك يستمر لاعب الوسط في صفوف النادي لغاية 30 يونيو 2023.

وعقب التوقيع على العقد، استلم اللاعب مجسمًا مصغرًا لـ “ثيبيليس” وقميصًا يحمل اسمه وتاريخ 2023 على الظهر.

وقال الدولي الإسباني لوسائل الإعلام: “إشادة كريستيانو رونالدو بأدائي تجعلني سعيدًا. لكني لا أفكر في الفوز بالكرة الذهبية لأنني مازلت صغيرًا وكل شيء في أوانه”.

وزادت التكهنات بشأن فوز اللاعب الشاب بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم في المستقبل، لكنه أكد أن ذلك ليس هدفه حاليًا.

ويسيطر على الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي منذ عقد من الزمان.

وعن توقيع عقده الجديد مع النادي الملكي قال لوسائل الإعلام: “إنه يوم مهم جدًا بالنسبة لي. تجديد عقدي مع أكبر نادٍ في العالم مصدر فخر حقيقي لي. الموسم الماضي كان رائعًا لي حيث نضجت كثيرًا”.

وسجل أسينسيو البالغ عمره 21 عامًا في شباك برشلونة ذهابًا وعودة في كأس السوبر المحلي في بداية الموسم الحالي ليثبت جدارته وأهميته كلاعب صاعد.