استبعاد ديفيد فيا من قائمة إسبانيا في آخر مباراتين بتصفيات كأس العالم

استبعد جولين لوبيتيغي، المدير الفني للمنتخب الإسباني لكرة القدم، النجم المخضرم ديفيد فيا، من القائمة التي أعلنها، اليوم الجمعة، للمباراتين الأخيرتين للفريق، في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، أمام منتخبي ألبانيا وإسرائيل.

وكان لوبيتيغي قد فجّر مفاجأة عندما استدعى فيا، مهاجم فريق نيويورك سيتي الأمريكي والهداف التاريخي للمنتخب الإسباني، في أغسطس الماضي لكنه استبعده من القائمة اليوم، بعد أن أُصيب اللاعب خلال تواجده مع المنتخب.

كذلك يغيب عن القائمة دييغو كوستا المنضم حديثًا إلى أتلتيكو مدريد الإسباني نظرًا لقلة مشاركاته في الفترة الأخيرة في ظل خروجه من حسابات فريقه السابق تشيلسي الإنجليزي، قبل الانتقال لأتلتيكو مدريد، لكن القائمة ضمت ألفارو موراتا مهاجم تشيلسي.

كذلك استدعي من جديد كل من رودريغو مورينو مهاجم فالنسيا وأسيير إياراميندي لاعب خط وسط ريال سوسييداد وخوسيه كاييخون لاعب نابولي الإيطالي، بعد استبعادهم من القائمة السابقة.

وضمت القائمة التي أعلنها لوبيتيغي اليوم الجمعة استعدادًا للمباراتين المقبلتين، اللتين يسعى من خلالهما الفريق لحسم التأهل إلى نهائيات كاس العالم 2018، كلًا من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنجليزي) وبيبي ريينا (نابولي الإيطالي) وكيبا أريزابالاجا (أتلتيك بلباو).

وفي الدفاع : جوردي ألبا (برشلونة) وسيزار أزبليكويتا (تشيلسي الإنجليزي) ومارك بارترا (بروسيا دورتموند الألماني) وداني كارفاخال (ريال مدريد) وناتشو (ريال مدريد) وناتشو مونريال (آرسنال الإنجليزي) وجيرارد بيكيه (برشلونة) وسيرخيو راموس (ريال مدريد).

وفي خط الوسط: إيسكو (ريال مدريد) وتياجو ألكانتارا (بايرن ميونخ الألماني) وسيرخيو بوسكيتس (برشلونة) وآسيير إياراميندي (ريال سوسييداد) وديفيد سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي) وآندريس إنييستا (برشلونة) وساؤول نيغويز (أتلتيكو مدريد) وكوكي (أتلتيكو مدريد).

وفي الهجوم: ماركو أسينسيو (ريال مدريد) وإياغو أسباس (سيلتا فيغو) وخوسيه كاييخون (نابولي الإيطالي) ورودريغو مورينو (فالنسيا) وألفارو موراتا (تشيلسي الإنجليزي) وبيدرو (تشيلسي الإنجليزي).