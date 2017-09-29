فشل حملة سحب الثقة من رئيس برشلونة

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الجمعة، أن رجل الأعمال والمرشح السابق لرئاسة برشلونة، أغوستي بينيديتو، قرَّر وقف عملية سحب الثقة التي بدأها أوائل الشهر الجاري، ضد الإدارة الحالية للنادي، برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو، بعد أن أعلن نائب الأخير، جوردي كاردونا، الأربعاء، انتهاء المهلة المحددة لجمع التواقيع اللازمة.

وأوضحت صحيفة “سبورت” الكتالونية، أن بينيديتو جمع 12 ألفًا و504 تواقيع، من أعضاء النادي، لكنه كان يتوقع الحصول على المزيد، خلال مباراة برشلونة مع لاس بالماس، الأحد المقبل، في الجولة السابعة من الليغا.

وأعلن نائب رئيس نادي برشلونة، الأربعاء الماضي، انتهاء المهلة المحددة لجمع التواقيع اللازمة (16 ألفًا و500 توقيع) للمضي قدمًا في عملية سحب الثقة.

ويحق لصاحب مبادرة سحب الثقة جمع هذا العدد من التواقيع، خلال مهلة 14 يومًا، تبدأ عقب تلقي الأوراق المخصصة لجمع تواقيع الأعضاء.

ورغم ذلك، أكد بينيديتو أنه سيقدم دعوى ضد إدارة بارتوميو، لعدم سماحها بمدّ المهلة لما بعد 27 سبتمبر.

ويتعرّض الرئيس الحالي لبرشلونة لضغوط شديدة، بعد عدم تجديد عقد نجم الفريق، الأرجنتيني ليونيل ميسي، وعدم قدرته على الحفاظ على البرازيلي نيمار الذي رحل إلى باريس سان جيرمان، وعدم التعاقد مع بديل مناسب، خاصة مع الحديث عن ضم فيليب كوتينيو من برشلونة، والاكتفاء بالتعاقد مع الفرنسي عثمان ديمبلي بمبلغ ضخم جدًا رغم صغر سنه.

ورغم ذلك حقق الفريق الكتالوني الفوز في جميع مبارياته خلال الموسم الحالي، بواقع 6 انتصارات في الدوري الإسباني، واثنين في دوري أبطال أوروباـ سجل خلالها 20 هدفًا، واستقبل هدفين.