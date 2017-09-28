6 مشجعين يؤازرون فريقًا أوكرانيًا مغمورا في مباراة “الفوز” أمام أتليتيك بلباو الإسباني (صورة)

قطع ستة مشجعين فقط نحو 1864 ميلا لمساندة فريقه زوريا الأوكراني خلال الفوز على أتليتيك بلباو الإسباني في الدوري الأوروبي بهدف نظيف يوم الخميس.

واحتفل هؤلاء الستة الذي مكثوا في مدرج بمفردهم في ملعب أتليتيك بالفوز المفاجئ للفريق الأوروبي الذي وضع أول ثلاث نقاط في رصيده ضمن المجموعة التاسعة.

وظل المشجعون الستة يهتفون ويقفون على أقدامهم طوال المباراة التي أقيمت في ملعب يسع 53289 مقعدا ليضع الفريق الأوكراني المغمور أول ثلاث نقاط في رصيده من مباراتين.

واحتل زوريا المركز الثاني في المجموعة متأخرا بثلاث نقاط عن أوسترسندز السويدي المتصدر بينما يتساوى أتليتيك بلباو مع هيرتا برلين الألماني ولكل منهما نقطة واحدة.