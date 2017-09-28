نجم برشلونة يرقص عاريًا بشكل هستيري (فيديو)

انتشر فيديو للاعب برشلونة الشاب جيرارد ديلوفيو يظهر فيه عاري الصدر ويرقص أمام مطبخه، لكن من غير المعروف موعد تصوير هذا الفيديو، لكنه تسرب عقب الفوز على سبورتنغ لشبونة في دوري أبطال أوروبا.

وانضم الشاب البالغ من العمر 23 عامًا إلى الفريق الإسباني هذا الصيف بعد أن قضى الموسمين الماضيين مع إيفرتون على سبيل الإعارة.

وبالطبع يشعر ديلوفيو بسعادة بالغة بعودته إلى فريق طفولته، لكن انتشار هذا الفيديو من المحتمل أن يقلّل هذه السعادة، حيث ظهر وهو يرقص بشكل غير طبيعي.

ومن المرجح أن يكون هذا الفيديو تم تصويره حينما كان ديلوفيو يلعب في صفوف شباب برشلونة قبل بضع سنوات، ويقيم مع زملائه في أكاديمية النادي الكتالوني حيث ظهرت ضحكات زملائه حوله.

وبدا اللاعب الشاب يرقص بهستيريا حول المطبخ وضحكات زملائه تسمع من خلفية الفيديو، وقد ارتدى سروالاً رياضياً لكنه ظهر عاري الصدر.

ورقص ديلوفيو بشكل غريب حيث أطاح بركبتيه في الهواء وكذلك ذراعيه بشكل متناسق مع الموسيقى التي يبدو أنها كانت لأغنية يعرفها جيدًا.