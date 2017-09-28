فرحة عارمة للاعبي فوينلابرادا بعد مواجهة ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا (فيديو)

عبر لاعبو فريق فوينلابرادا الإسباني عن فرحتهم العارمة بعد إجراء قرعة دور 32 من كأس ملك إسبانيا حيث وضعتهم وجها لوجه مع عملاق إسبانيا والقارة الأوروبية ريال مدريد.

ويلعب فريق فوينلابرادا ضمن دوري الدرجة الثالثة الإسباني ويتواجد في المجموعة نفسها مع فريق ريال مدريد ” ب ” ويحتل الصف الثالث حاليا.

وينتمي فريق فوينلابرادا للعاصمة مدريد وسيكون اللقاء بمثابة “ديربي صغير” يجمع الفريقين في كأس ملك إسبانيا.

ويستضيف الفريق الصغير لقاء الذهاب في ملعبه الصغير الذي يتسع لـ5500 متفرج يوم 25 تشرين الأول / أكتوبر بينما يرحل لسانتياغو بيرنابيو للعب لقاء الإياب يوم 29 تشرين الثاني / نوفمبر.

وتعبر الفرق الصغيرة عن فرحة عارمة غالبا حين تضعها القرعة في مواجهة أحد العملاقين برشلونة أو ريال مدريد.