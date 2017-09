مباراة بروسيا دورتموند وريال مدريد.. طفلة في المدرجات تُقلد حركة رونالدو (فيديو)

قامت طفلة بتقليد حركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف ريال مدريد، القفز ورفع اليدين، وذلك عقب إحراز للهدف الثاني للفريق الملكي في شباك بروسيا دورتموند.

وقاد رونالدو ريال مدريد الإسباني فريقه إلى فوزه الأول على ملعب بوروسيا دورتموند الألماني خلال تاريخ مواجهتهما معا، وفاز عليه 3 / 1 اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثامنة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

This little girl doing Ronaldo’s celebration. Wait for it! ????????pic.twitter.com/H6MCetk2eC

