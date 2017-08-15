رغم تحذيرات مورينيو.. يوفنتوس يطارد فيلايني

وضع يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي مروان فيلايني ضمن خياراته التي يسعى للتعاقد معها قبل نهاية فترة الانتقالات الحالية لتعزيز خط وسطه.

ويظل الفرنسي بليز ماتويدي الخيار الأول للبيانكونيري وتشير تقارير صحفية إيطالية إلى أن النادي سيتوصل لاتفاق مع لاعب باريس سان جيرمان خلال الأسبوع الحالي لكن صحيفة “صن” البريطانية ترى أن يوفنتوس وضع فيلايني ضمن خياراته باعتباره لاعب وسط فارع الطول وقوي بدنيا.

وكان غلاطة سراي التركي يسعى لضم فيلايني أيضا لكن مدربه جوزيه مورينيو أعلن أنه من السهل على النادي التركي التعاقد معه شخصيا (مورينيو) بدلا من فيلايني.

ومع ذلك يأمل يوفنتوس في أن تكون البداية المتألقة للصربي نيمانيا ماتيتش مع يونايتد في الفوز الكبيرة برباعية نظيفة على وست هام في بداية الدوري فرصة لاقتناص فيلايني الذي من المؤكد سيبتعد عن التشكيلة الأساسية في ظل تألق لاعب تشيلسي السابق.

ويأمل ماسيميليانو أليغري في ضم لاعبي وسط قبل نهاية فترة الانتقالات بنهاية الشهر الحالي خاصة بعد الخسارة امام لاتسيو في السوبر المحلية يوم الأحد الماضي.

وفي حال ضم ماتويدي سيقدم بطل الدوري الإيطالي عرضا لفيلايني لن يتجاوز 22.5 مليون استرليني وهو رقم سيرفضه يونايتد بالقطع.

ويرى أليغري أن وجود فيلايني في وسط الملعب سيكون الخيار المثالي إلى جوار ميرليم بيانيتش ويمكن أن يشكل قوة دفاعية في وسط الملعب إلى جوار ماتويدي الموسم المقبل.

وما زال نادي السيدة العجوز يسعى للبحث عن بديل لبول بوغبا ووأرتورو فيدال بعد رحيلهما في العام الماضي وترك الرقم 14 من أجل ماتويدي.