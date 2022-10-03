تين هاغ لن يعارض.. كريستيانو رونالدو ينوي الرحيل عن مانشستر يونايتد في يناير

أفادت صحيفة ”تليغراف“ البريطانية، اليوم الإثنين، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يتطلع إلى الرحيل عن مانشستر يونايتد في السوق الشتوي المقبل في يناير 2023.

وأكدت الصحيفة أن المدرب الهولندي إيريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد لن يقف في طريق رونالدو إذا وصله عرض جيد، رغم رغبته في الاحتفاظ برونالدو عندما تولى تدريب الفريق قبل أشهر.

🗣 تين هاغ المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد: "قررت عدم الدفع بالبرتغالي كريستيانو رونالدو كنوع من الاحترام لمسيرته الكروية". pic.twitter.com/hmA6ZsEjLH — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 2, 2022

وسعى رونالدو البالغ من العمر 37 عاما للرحيل عن مانشستر يونايتد في السوق الصيفي الماضي، لكن محاولاته باءت بالفشل.

وارتبط النجم البرتغالي بالانتقال إلى أتلتيكو مدريد وبايرن ميونخ وتشيلسي ونابولي وميلان وإنتر ميلان وبرشلونة وريال مدريد، وجميعها تشارك في دوري أبطال أوروبا.

في حين يشارك مانشستر يونايتد في الدوري الأوروبي وشارك رونالدو في البطولة لأول مرة في تاريخه، رغم أنه لعب 19 موسما متتاليا في دوري أبطال أوروبا وفاز بدوري الأبطال 5 مرات.

وعاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد صيف 2021 قادما من يوفنتوس وسجل 24 هدفا في 39 مباراة الموسم الماضي.

هالاند لاعب #مانشستر_سيتي سجل الهاتريك الثالث له في البريميرليغ خلال "٨" مباريات.. مثلما سجل رونالدو في "٢٣٢" مباراة "٣" هاتريك 😏 #مانشسترسيتي_مانشستريونايتد pic.twitter.com/AvINk0vOmo — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) October 2, 2022

لكن رونالدو هذا الموسم شارك في 8 مباريات بواقع 378 دقيقة سجل فيها هدفا جاء من ضربة جزاء.

احترام رونالدو

وعن سبب عدم إشراك كريستيانو رونالدو أمام مانشستر سيتي في الخسارة 3/6 قال تين هاغ: ”لم أدفع به بعد تأخرنا برباعية نظيفة في نهاية الشوط الأول، احتراما لكريستيانو وتاريخه ومسيرته الكبيرة“.