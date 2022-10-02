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رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتجاوز نتائجه السلبية بالفوز على بولونيا (فيديو)
تاريخ النشر: 02 أكتوبر 2022 20:40 GMT
تاريخ التحديث: 02 أكتوبر 2022 22:05 GMT

ترتيب الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتجاوز نتائجه السلبية بالفوز على بولونيا (فيديو)

حقق يوفنتوس فوزا مهما بنتيجة 3/0 على ضيفه بولونيا اليوم الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي. وعلى ملعب أليانز ستاديوم وضع فيليب كوستيتش يوفنتوس في

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

حقق يوفنتوس فوزا مهما بنتيجة 3/0 على ضيفه بولونيا اليوم الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وعلى ملعب أليانز ستاديوم وضع فيليب كوستيتش يوفنتوس في المقدمة في الدقيقة 24 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف دوشان فلاهوفيتش الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 59 من ضربة رأسية بعد كرة عرضية من ويستون ماكيني.

ووقع اركاديوز ميليك ثالث أهداف يوفنتوس في الدقيقة 81 بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء.

وجاء فوز يوفنتوس بعد التعادل مع فيورنتينا وساليرنيتانا والخسارة أمام مونزا.

ومن المقرر أن يلعب يوفنتوس مع ميلان في الجولة التاسعة يوم 8 أكتوبر على سان سيرو (جيوزيبي مياتزا).

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي ويملك 2 نقطة مع أتلانتا، مقابل 17 نقطة لكل من لاتسيو وميلان، و16 نقطة لكل من أودينيزي وروما.

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