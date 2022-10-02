ترتيب الدوري الإيطالي.. يوفنتوس يتجاوز نتائجه السلبية بالفوز على بولونيا (فيديو)

حقق يوفنتوس فوزا مهما بنتيجة 3/0 على ضيفه بولونيا اليوم الأحد في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وعلى ملعب أليانز ستاديوم وضع فيليب كوستيتش يوفنتوس في المقدمة في الدقيقة 24 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

يوفنتوس يتقدم..

كوستيتش يسجل أول أهداف المباراة بعد تمريرة من فلاهوفيتش#يوفنتوس_بولونيا #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/8bCanlW5bk — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 2, 2022

وأضاف دوشان فلاهوفيتش الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 59 من ضربة رأسية بعد كرة عرضية من ويستون ماكيني.

ووقع اركاديوز ميليك ثالث أهداف يوفنتوس في الدقيقة 81 بتسديدة يسارية قوية من داخل منطقة الجزاء.

وجاء فوز يوفنتوس بعد التعادل مع فيورنتينا وساليرنيتانا والخسارة أمام مونزا.

ومن المقرر أن يلعب يوفنتوس مع ميلان في الجولة التاسعة يوم 8 أكتوبر على سان سيرو (جيوزيبي مياتزا).

ويتصدر نابولي جدول ترتيب الدوري الإيطالي ويملك 2 نقطة مع أتلانتا، مقابل 17 نقطة لكل من لاتسيو وميلان، و16 نقطة لكل من أودينيزي وروما.