ترتيب الدوري الإيطالي.. روما يقتنص فوزا ثمينا من إنتر ميلان (فيديو)

اقتنص روما فوزا ثمينا على حساب نظيره إنتر ميلان، بهدفين مقابل واحد، في المباراة التي أقيمت اليوم السبت، على ملعب ”سان سيرو“، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري الإيطالي الممتاز.

في الدقيقة 12 من عمر المباراة، سجل اللاعب إدين دجيكو، الهدف الأول لنادي إنتر ميلان، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل.

ثم سجل إنتر ميلان الهدف الأول، عن طريق اللاعب فيديريكو ديماركو، في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

وعاد نادي روما سريعًا في المباراة، من خلال تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 39 عن طريق اللاعب باولو ديبالا.

وفي الدقيقة 63، سدد هاكان تشالهان، كرة صاروخية على مرمى روما، من أجل تسجيل الهدف الثاني لفريقه، ولكن الكرة ارتطمت في العارضة.

وأضاف سمولينغ، الهدف الثاني لنادي روما في مرمى إنتر ميلان، بالدقيقة 75 من خلال تسديدة قوية، بعد تلقيه تمريرة سحرية من لورينزو بيليغريني.

بهذه النتيجة، وصل روما إلى المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة، في المقابل يحتل إنتر ميلان المركز السابع برصيد 12 نقطة.

وفي مباراة سابقة، واصل نابولي انطلاقاته القوية في الدوري الإيطالي، وعزز صدارته بالفوز على نظيره تورينو بثلاثية مقابل هدف.

تقدم زامبو أنغويسا لنابولي في الدقيقة 6 برأسية رائعة، قبل أن يسجل الكاميروني هدفه الثاني ولفريقه في الدقيقة 12 بعد انطلاقة رائعة من قبل وسط الملعب حتى منطقة جزاء الضيوف، ليطلق صاروخية تسكن الشباك.

وسجل كافاراكيتسخاليا الهدف الثالث بعدما صنع الأول لأنغويسا، وبانطلاقة رائعة من الجبهة اليسرى، وضع الكرة على يسار حارس تورينو ليقتل المباراة في شوطها الأول.

وقد سجل أنطونيو سانابريا هدف تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول، ولكن هدفه في الدقيقة 43 لم يغيّر من الأمر شيئا.

وانتهت المباراة بفوز نابولي الذي حافظ على تقدمه حتى نهاية اللقاء، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز الأول دون هزيمة، بينما تورينو ظل في المركز التاسع برصيد 10 نقاط.