الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي

يخوض إنتر ميلان مواجهة قوية ضد ضيفه روما، اليوم السبت، على ملعب جوزيبي ميانزا ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإيطالي.

وتنطلق الجولة بلقاء نابولي وضيفه تورينو ثم تقام مواجهة إنتر وروما وفي ختام الليلة يلتقي إمبولي ضد ميلان.

وترصد شبكة ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أبرز ملامح مواجهة إنتر ميلان ضد روما في الدوري الإيطالي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة الساعة 19:00 بتوقيت مكة المكرمة، 18:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1 بصوت المعلق فارس عوض.

ترتيب الفريقين

يحتل إنتر ميلان صاحب الضيافة المركز السابع برصيد 12 نقطة بقيادة مديره الفني سيموني إنزاغي.

وحقق إنتر 4 انتصارات وتلقى 3 خسائر، وسجل النيراتزوري 13 هدفا وتلقى 11 هدفا في 7 مباريات.

الجوهرة ديبالا..

يتألق هذا الموسم ويستعيد بريقه مع روما

أهداف وتمريرات حاسمة ومهارات رائعة #إنتر_روما #الدوري_الإيطالي pic.twitter.com/c3XpQQubAd — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) September 30, 2022

ويحتل روما المركز السادس برصيد 13 نقطة بقيادة مديره الفني جوزيه مورينيو.

وحقق روما 4 انتصارات وتعادلا وحيدا وتلقى خسارتين، وسجل فريق العاصمة 8 أهداف وتلقى 7 أهداف.

ويعد باولو ديبالا نجم روما ولاوتارو مارتينيز نجم إنتر هدافي الفريقين بالدوري الإيطالي برصيد 3 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين يوم 23 أبريل الماضي بفوز إنتر بنتيجة 3/1 بالدوري بينما لم يفز روما في آخر 11 مباراة ضد إنتر منذ تغلبه بنتيجة 3/1 يوم 26 فبراير 2017.

وواجه مورينيو منافسه إنزاغي 3 مرات فقط فاز بها جميعا إنزاغي الذي سبق له مواجهة روما 15 مرة ففاز في 7 لقاءات وتلقى 5 خسائر وتعادل 3 مرات.

الأسد الإنجليزي🦁 والديك الإيطالي 🐔في تدريبات ذئاب العاصمة 🐺#روما pic.twitter.com/a24EEL1XLy — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) September 30, 2022

أسلحة إنتر

يبحث إنتر ميلان عن تحقيق الفوز على حساب روما لعدة أسباب أولها التقدم في جدول الترتيب ومنح الجماهير رسالة طمأنينة قبل مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل.

وبدأت الضغوط تتزايد في وجه إنزاغي ومستقبله مع النيراتزوري ولكن المدير الفني لإنتر رفض هذه النغمة مؤكداً في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء أنه يعمل بهدوء وتركيزه كله لصالح الفريق، وربما تنطلق هذه الأقاويل مع كل مباراة ولكن ذلك لن يغير في هدوئه.

ويستمر غياب المهاجم روميلو لوكاكو بسبب الإصابة كما يغيب مارسيلو بروزفيتش بسبب الإيقاف.

ويعول إنزاغي على طريقة 3/5/2 بتشكيلة تضم حارس المرمى سمير هاندانوفيتش، وأمامه الثلاثي ميلان سكرينار وفرانسيسكو أكيربي وأليساندرو باستوني في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط كريستيان أصلاني وبجواره نيكولو باريلا وهاكان كالهانغولو ويمينا دينزل دومفريس ويساراً فيدريكو دي ماركو، بينما يقود خط الهجوم لاوتارو مارتينيز وإدين دجيكو.

وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندارد لييغ البلجيكي الأسبق، لشبكة ”إرم نيوز“ إن فريق إنتر قدم بداية أقل من المواسم الماضية ولكن تبقى الأمور متاحة للتصحيح وتعديل المسار.

وأوضح أن غياب لوكاكو حرم إنتر من قوة هجومية إضافية مميزة بجانب مارتينيز، كما أن غياب بروزفيتش عن مباراة روما ضربة موجعة لخط الوسط.

أوراق روما

يسعى روما أيضا لتحقيق نتيجة إيجابية وكسر عقدة إنتر والفوز عليه بعد غياب 5 أعوام.

وقال جوزيه مورينيو في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء إنه فخور بالتدريب في مدينتين كبيرتين، روما وميلانو وهما عصب الحياة في إيطاليا موضحاً أن ملعب جوزيبي ميانزا حمل ذكريات رائعة في مسيرته التدريبية لا ينساها.

ويغيب عن صفوف روما ريك كارسدورب وإبريما داربوي وجيرجينو فاينالدوم للإصابة.

ويعتمد مورينيو على تشكيلة تضم حارس المرمى روي باتريسيو، وأمامه الثلاثي كريس سمولينج وجيانلوكا مانشيني وروجير إيبانز في خط الدفاع.

عُدنا وعادت الاستعدادات من أجل مواجهة #إنتر_روما 💎💨🏃‍♂️ pic.twitter.com/mCHUxdeSOG — اي إس روما عربي (@ASRomaArabic) September 30, 2022

ويقود خط الوسط بريان كريستانتي وبجواره لورينزو بيليغريني ويمينا زكي شيليك ويسارا ليوناردو سبينازولا وفي الهجوم باولو ديبالا ونيكولو زانيولو وتامي أبراهام.

وأكد محمد اليماني أن مورينيو مدرب كبير وصاحب خبرات ولديه العديد من اللاعبين المميزين في تشكيلته موضحا أن روما سيكون منافسا قويا لإنتر ميلان على أرض الملعب.

واشار إلى أن أبراهام مهاجم سريع ويفتح المساحات أمام الجناح الموهوب ديبالا بجانب انطلاقات الظهير الأيسر سبينازولا الذي يستطيع إرسال الكرات العرضية وصناعة الخطورة.