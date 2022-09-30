صحف رياضية: روبن نيفيز المفضل لبرشلونة.. مانشستر سيتي يهيئ لرحيل برناردو.. والقائمة المثيرة للجدل

شكلت أخبار برشلونة وسعيه لتجديد عقد عثمان ديمبلي، وعودة كريم بنزيما لريال مدريد، وأمل الفوز بالكرة الذهبية، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بتصريحات البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما، ولقاء باريس سان جيرمان ونيس، وجائزة سنغافورة التي قد تحسم لقب الفورمولا 1 ولائحة المنتخب الإسباني المثيرة للجدل.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

سبورت

ركزت الصحيفة على أخبار برشلونة واهتمامه بالبرتغالي روبين نيفيز لاعب ولفرهامبتون، وكتبت: ”روبين نيفيز المفضل“ و“قادة برشلونة دين على الفريق بمبلغ 200 مليون يورو“.

الصحيفة اهتمت ببرناردو سيلفا نجم مانشستر سيتي، وكتبت: ”مانشستر سيتي يهيئ لرحيل برناردو سيلفا“.

كما اهتمت بنجمة برشلونة للسيدات أليكسيا بوتيلاس، وكتبت: ”عقد مع أليكسيا بوتيلاس“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الفرنسي عثمان ديمبلي نجم برشلونة، وكتبت: ”تجديد عقد ديمبلي“.

الصحيفة اهتمت بالفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، وكتبت: ”عودة كريم بنزيما تأكدت ويأمل في الفوز بالكرة الذهبية“.

كما اهتمت الصحيفة بمنتخب إسبانيا والقائمة المتوقعة لنهائيات كأس العالم قطر، وكتبت: ”القائمة المثيرة للجدل“.

الصحيفة اهتمت ببطولة الفورمولا 1، وكتبت: ”فيرستابن كرة اللقب الأولى في سنغافورة“.

أس

ركزت الصحيفة على حوارها مع الإسباني كارلوس سانز سائق الفورمولا 1، وكتبت :“ كارلوس سانز: لست سعيدا بمسيرتي خلال السنة“.

الصحيفة اهتمت بريال مدريد واللقاءات القادمة، وكتبت: ”9 مباريات و9 تشكيلات مختلفة“.

كما اهتمت ببرشلونة والشهر الحاسم في ظل الإصابات التي ضربت دفاع الفريق، وكتبت: ”شهر الأبقار المقدسة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على لقاء باريس سان جيرمان ونيس في الدوري الفرنسي، وكتبت: ”الجانب السفلي من الطلاق“.

كما اهتمت بفريق أولمبيك مارسيليا، وكتبت: ”أولمبيك مارسيليا أرجل الخريف“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على حوارها مع البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما، وكتبت: ”جوزيه مورينيو: توتي رقم 10 والثلاثية“.

الصحيفة اهتمت بأخبار يوفنتوس وميلان وإنتر ميلان، وكتبت: ”يوفنتوس: بانوتشي – أليغري: هدنة كبيرة من أجل لقب الدوري الإيطالي“.