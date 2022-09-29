مباريات كل النجوم.. مناقشة فكرة إقامة مواجهات بين نجوم الدوري الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني

قالت صحيفة ”تايمز“ البريطانية اليوم الخميس إنه من المقرر إحياء خطط مباريات النجوم حيث يواجه فريق من الدوري الإنجليزي الممتاز الأفضل من ألمانيا وإسبانيا ودوريات كبرى أخرى.

وأوضحت الصحيفة أنه يمكن تنظيم هذه المباريات في جميع أنحاء العالم كوسيلة لزيادة الجماهير العالمية.

وتم طرح فكرة مباريات النجوم مؤخرًا من الملياردير تود بويلي مالك تشيلسي، الذي اقترح أن يلتقي نجوم الشمال مع نجوم الجنوب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بويلي: ”في النهاية، آمل أن يأخذ الدوري الإنجليزي بعض الدروس من الرياضة الأمريكية“.

وتعرض اقتراح بويلي لانتقادات شديدة، وكان جيمي كاراغر لاعب ليفربول السابق من بين أولئك الذين وجهوا انتقادات لرجل الأعمال ووصفه بـ“المتغطرس بشكل لا يصدق“.

لكن صحيفة ”تايمز“ ذكرت أن فكرة بويلي تمت مناقشتها في اجتماع مع المديرين التنفيذيين الآخرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، الذين يرغبون في زيادة الجمهور العالمي وتحقيق المزيد من الإيرادات، لكنهم يفضلون فكرة تشكيل فريق الدوري الإنجليزي الممتاز الذي يتنافس مع لاعبين من بطولات الدوري المتنافسة.

وذكر التقرير أن المباريات ضد أفضل فريق من الدوري الإسباني، والدوري الإيطالي، والدوري الألماني وأماكن أخرى يمكن تنظيمها في جميع أنحاء العالم في أشهر الصيف أو خلال العطلة الشتوية.

وتوضح المصادر أنه من المحتمل اتباع الفكرة كواحدة من عدد من الطرق الجديدة لزيادة الجماهير وتعزيز حقوق البث التلفزيوني في الخارج.

ويُعتقد أن الارتفاع في الملكية الأمريكية يلعب دورًا مهمًا في انطلاق الفكرة حيث يرى المستثمرون الأمريكيون أن مباراة كل النجوم تضيف قيمة دون أي جانب سلبي.

لكن الحجج نفسها ضد مثل هذه المباريات ستظهر بلا شك مع انتقاد الكثيرين للفكرة بسبب ضيق الوقت في الجدول والضغط الإضافي على اللاعبين.

وبعد اقتراح بويلي، قال الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول: ”عندما يجد موعدًا لذلك يمكنه الاتصال بي“، وأضاف كلوب: ”في الألعاب الرياضية الأمريكية، يحصل هؤلاء اللاعبون على فترات راحة لمدة أربعة أشهر“.

وتابع المدرب الألماني: ”لست متأكدًا من أن الناس يريدون رؤية ذلك“.

وقال كاراغر: ”عندما أنظر إلى هذا الاقتراح، أعتقد أنه مغرور بشكل لا يصدق، إنه يتحدث عن دوري لا يعرفه، يجب ألا نستبعد هذه الأفكار، الدوري الإنجليزي الممتاز هو دوري دولي من حيث الملاك والمديرين واللاعبين، وهذا ما يجعله الأفضل“.

وتابع: ”أنا لا أحب هذه الأفكار، التحدث بهذه الطريقة، من شخص لم يظهر بعد أنه قادر على إدارة فريق من الدوري الممتاز بشكل جيد، هو مغرور بشكل لا يصدق، سيكون الأمر نفسه إذا ذهب مالك إنجليزي لشراء فريق في كرة القدم الأمريكية وتحدث بهذه الطريقة“.