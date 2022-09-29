صحف رياضية: ريال مدريد وعملية مانشستر سيتي.. وبطاقة ميسي تساوي 400 يورو

شكلت إصابات برشلونة وتتويج كريم بنزيما نجم ريال مدريد بجوائز الهداف والأفضل في الدوري الإسباني وثورة الشباب في منتخب إسبانيا العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بالخلاف المستمر بين البرازيلي نيمار والفرنسي كيليان مبابي نجمي باريس سان جيرمان وعودة لوكا مودريتش مصابا لريال مدريد وثلاثي الوسط السحري في برشلونة ومنتخب إسبانيا وربع نهائي كأس العالم للسيدات في كرة السلة بين فرنسا وأمريكا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حفل جوائز الدوري الإسباني وتتويج الفرنسي كريم بنزيما بـ3 جوائز، الهداف وأحسن لاعب وأحسن لاعب بتصويت الجماهير، وكتبت :“ الملك بنزيما ”.

الصحيفة اهتمت بعودة الكرواتي لوكا مودريتش مصابا لريال مدريد وكتبت :“ مودريتش يعود مصابا ”.

كما اهتمت بمنتخب إسبانيا وكتبت :“ فوضى في خط الهجوم ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على مشاكل الدفاع في برشلونة بعد الإصابات التي ضربت أراوخو وكوندي وبيليرين وكتبت :“ صداع رأس في الدفاع ”.

الصحيفة اهتمت بالثلاثي بوسكيتس وغافي وبيدري لاعبي وسط برشلونة وكتبت :“ بوسكيس وغافي وبيدري الثلاثي السحري لبرشلونة ومنتخب إسبانيا ”.

كما اهتمت بإمكانية عودة ليونيل ميسي لبرشلونة وكتبت :“ برشلونة يرى إمكانية التوقيع مع ليونيل ميسي ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على شباب المنتخب الإسباني وكتبت :“ بيدري –غافي – نيكو : الثورة ”.

الصحيفة اهتمت بإصابات برشلونة وكتبت :“ طاعون الإصابات ”.

كما اهتمت بمنتخب الأرجنتين ونجمه ليونيل ميسي وكتبت :“ جنون الأرجنتين.. بطاقة ميسي تساوي 400 يورو ”.

آس

ركزت الصحيفة على استهداف ريال مدريد التعاقد مع جواو كانسيلو في صيف 2023 وهالاند صيف 2024 من مانشستر سيتي وكتبت :“ عملية مانشستر سيتي ”.

الصحيفة اهتمت بمشكلة برشلونة الدفاعية وكتبت :“ تشافي يملك صداع رأس في الدفاع ”.

كما اهتمت بمنتخب إسبانيا وكتبت :“ لويس إنريكي مع 21 لاعبا ثابتا في قطر ”.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على علاقة نجمي باريس سان جيرمان الفرنسي كليان مبابي والبرازيلي نيمار وكتبت :“ خلافات ”.

الصحيفة اهتمت بالهوليغانز في كرة القدم وكتبت :“ هوليغانيزم الظاهرة التي تقلق ”.

كما اهتمت بربع نهائي بطولة العالم لكرة السلة للسيدات بين فرنسا وأمريكا وكتبت :“ فرنسا تحلم بالإنجاز ”.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على مدافع إنتر ميلان ميلان سكرينيار وكتبت :“ سكرينيار هذا هو المال ”.

كما اهتمت الصحيفة بميلان ونجمه البرتغالي لياو وكتبت :“ ميلان من أجل لياو يحتاجون إلى 65 ”.

الصحيفة اهتمت بيوفنتوس وكتبت :“ كوسيتيتش وفلاهوفيتش صربيان من أجل ماسيميليانو أليغري ”.

كما اهتمت بالبلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلانو.