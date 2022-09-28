عبر التشكيك في بيع الرافعات الاقتصادية.. ناصر الخليفي ينتقد برشلونة مجددا

واصل القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان؛ رئيس رابطة الأندية الأوروبية، هجومه على برشلونة وهذه المرة في خلال التشكيك في بيع الفريق الإسباني لنسبة من بعض أصوله لحل مشاكله المالية.

وشكك ناصر الخليفي في الرافعات الاقتصادية التي لجأ إليها برشلونة ليتمكن من حل أزمته الاقتصادية والتعاقد مع لاعبين جدد ورفع سقف الرواتب.

وقال الخليفي: ”لست متأكدًا من شرعية ذلك، إذا سمح الاتحاد الأوروبي بذلك سيفعل الآخرون الشيء نفسه“.

وباع برشلونة نسبة من حقوق البث التلفزيوني ونسبة من أستوديوهات الفريق، وذلك لتسديد حصة من الديون وتسوية رواتب اللاعبين والتعاقد مع لاعبين جدد.

وتمكن برشلونة من صرف أكثر من 150 مليون يورو على التعاقدات وجلب نجوم كالبولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ والبرازيلي رافينيا من ليذر يونايتد والفرنسي جول كوندي من إشبيلية.

كما تعاقد مع عدة لاعبين في صفقات حرة وهم الإيفواري فرانك كيسي والدنماركي أندرياس كريستينسن والإسباني ماركوس ألونسو والإسباني فيكتور بيليرين.

ووجه القطري ناصر الخليفي رسالة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم للتأكد من شرعية بيع برشلونة للرافعات الاقتصادية وقال: ”هل كان بيع الأصول عادلا؟ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لديه لوائحه المالية وبالطبع سينظرون في الأمر“.

وكان رئيس باريس سان جيرمان ورابطة الأندية الأوروبية قد وجه انتقادات سابقا لبرشلونة بشأن ديونه الكبيرة وتعاقداته في الصيف وقال: ”بعض الأندية لديها ديون تصل إلى 1.8 مليار يورو وهذا غير صحي في كرة القدم“.

ووصلت ديون برشلونة حسب تقارير إعلامية إلى 1.35 مليار يورو ومشكلة الفريق أن أغلب أقساط سداد الديون قصيرة الأجل وهو ما دفعه نحو أزمة اقتصادية خانقة تمكن الرئيس الحالي خوان لابورتا من تجاوزها بفضل الرافعات الاقتصادية.

وأدى الوضع المالي لبرشلونة لخسارة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي صيف 2021 حيث فشل في تجديد عقده نتيجة نسبة الرواتب المرتفعة ويحاول حاليا بعد استعادة عافيته الاقتصادية العمل على إعادته صيف 2023 بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.