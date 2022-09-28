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رياضة

صحف رياضية: ريال مدريد "جيل من ذهب".. "فوز ملحمي لإسبانيا".. و"جيرو لن يتوقف"
تاريخ النشر: 28 سبتمبر 2022 7:09 GMT
تاريخ التحديث: 28 سبتمبر 2022 8:25 GMT

صحف رياضية: ريال مدريد "جيل من ذهب".. "فوز ملحمي لإسبانيا".. و"جيرو لن يتوقف"

شكل تأهل منتخب إسبانيا لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على البرتغال 1-0، وفوز البرازيل وديا على تونس 5-1، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية

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المصدر: نورالدين ميفراني - إرم نيوز

شكل تأهل منتخب إسبانيا لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على البرتغال 1-0، وفوز البرازيل وديا على تونس 5-1، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة صباح اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بجيل ريال مدريد الذهبي الجديد، وتطورات إصابات لاعبي برشلونة، وهاري ماغواير، مدافع المنتخب الإنجليزي ومانشستر يونايتد، وبطولة العالم لكرة السلة للسيدات.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على فوز إسبانيا على البرتغال 1-0 وتأهلها للمربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”نهاية سعيدة“.

كما اهتمت الصحيفة بعودة سانتياغو سولاري لريال مدريد لشغل منصب جديد.

كما اهتمت بحفلها السنوي لكرة القدم، وكتبت: ”اليوم تحتفل ماركا بأكبر حفل لكرة القدم“.

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سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب إسبانيا لنصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على البرتغال 1-0، وكتبت: ”ملحمي“.

كما اهتمت بتألق رافينيا في فوز البرازيل على تونس 5-1 وديا، وكتبت: ”رافينيا يتألق رفقة البرازيل بثنائية“.

الصحيفة اهتمت بإصابات لاعبي برشلونة، وكتبت: ”أراوخو يجري اليوم عملية جراحية في فنلندا“، و“فيكتور بيليرين يصاب“.

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موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على فوز منتخب إسبانيا على البرتغال 1-0 وبلوغ نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”إسبانيا تفوز على البرتغال بهدف موراتا في الدقيقة 88 من تمريرة حاسمة أرسلها نيكو ويليامز“.

الصحيفة اهتمت بفوز البرازيل على تونس 5-1 وديا، وكتبت: ”ثنائية من رافينيا خلال فوز البرازيل على تونس 5-1“.

كما اهتمت بتطورات إصابات لاعبي برشلونة، وكتبت: ”أراوخوا يجري عملية جراحية اليوم في فنلندا.. وبيليرين يصاب“.

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آس

ركزت الصحيفة على تأهل منتخب إسبانيا للمربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على منتخب البرتغال 1-0، وكتبت: ”نهاية سعيدة“.

الصحيفة اهتمت باللاعبين الشباب لريال مدريد، وكتبت: ”جيل من ذهب“.

كما اهتمت بإصابة مدافع برشلونة فيكتور بيليرين، وكتبت: ”بيليرين يسقط مصابا“.

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الصحافة البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على هاري ماغواير، مدافع مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا، وكتبت: ”غير قابل للاستبعاد“، و“هاري ضمن العائلة الوفية لغاريث ساوثغيت“، و“جيمي: يظهر كأرنب مذهول“.

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الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على فوز منتخب البرازيل على تونس 5-1 في لقاء ودي، وكتبت: ”قطر إلى الأمام مباشرة“.

الصحيفة اهتمت بفوز إسبانيا على البرتغال 1-0 والتأهل للمربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”إسبانيا تنتزع بطاقة المربع الذهبي“.

كما اهتمت بربع نهائي كأس العالم بكرة السلة بين فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، وكتبت: ”فرنسا في مواجهة حائط“.

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الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديللو سبورت

ركزت الصحيفة على إنتر ميلان، وكتبت: ”إعادة الشحن من زهانغ“.

الصحيفة اهتمت بميلان ومهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو، وكتبت: ”جيرو لن يتوقف في 36 عاما.. لا يمس بالنسبة لبيولي“.

كما اهتمت بيوفنتوس، وكتبت: ”كوستيتش يلهم وفلاهيفيتش هداف، ماسيميليانو أليغري ينتظرهم للعودة في المنافسات“.

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