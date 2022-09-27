ترانسفير ماركت: ارتفاع قيمة فينيسيوس السوقية.. ومحمد صلاح في المركز السابع

لا تتوقف قضية فينيسيوس جونيور عن تأكيد مدى الجرأة والجنون في عالم كرة القدم للتنبؤ أو المغامرة بالمستقبل في مسيرة رياضي، حيث أحدث تقييم لموقع ”ترانسفير ماركت“ قفزة كبيرة للنجم البرازيلي الشاب في قيمته على مدار سنة فقط.

وخلف الثنائي الفرنسي كليان مبابي نجم باريس سان جيرمان البالغة قيمته 160 مليون يورو والنرويجي إيرلينغ هالاند الثاني بقيمة 150 مليون يورو، تسلل جناح ريال مدريد فينيسيوس جونيور للمركز الثالث بقيمة بلغت 120 مليون يورو.

وفي تشرين الأول / أكتوبر 2021 كانت قيمة فينيسيوس جونيور تبلغ 51 مليون يورو فقط حسب “ ترانسفير ماركت “ وهو نفس المبلغ الذي دفعه ريال مدريد للتعاقد معه سنة 2018 وبعد 3 سنوات من الشكوك انعكست على قيمته جاء الإيطالي كارلو أنشيلوتي ليغير كل شيء.

الموسم الماضي وهذا الموسم مع المدرب الإيطالي غير من قيمة فينيسيوس جونيور حيث كان اللاعب الأكثر تطورا في قيمته ضمن العشرة الأوائل وذلك نتيجة مستواه وأهدافه ومنها هدفه في نهائي دوري أبطال أوروبا و20 تمريرة حاسمة وألقاب رفقة ريال مدريد.

وفي بداية الموسم الحالي يعتبر فينيسيوس جونيور هداف ريال مدريد بـ5 أهداف و 4 تمريرات حاسمة وهو ما رفع قيمته في سنة بمقدار حوالي 70 مليون يورو من 51 إلى 120 مليون يورو.

وحتى قيمة كليان مبابي وإيرلينغ هالاند ظلت مستقرة بل إن الفرنسي كان يبلغ 200 مليون يورو في 2020 وتراجعت قيمته وحتى الشاب الإنجليزي جود بيلينغهام لاعب وسط بروسيا دورتموند المطلوب من أندية كبرى ارتفعت قيمته إلى 90 مليون يورو لكن قبل سنة كان يبلغ 70 مليون يورو.

وليست قيمة فينيسيوس جونيور في سوق اللاعبين فقط ارتفعت فقيمته الاقتصادية وحقوق الصورة وعلى المواقع الاجتماعية ارتفعت أيضا وستكون كأس العالم في قطر نقطة انطلاق أخرى للجناح البرازيلي.

وقبل سنة كانت الشكوك تحوم حول مشاركته رفقة المنتخب البرازيلي لكنه حاليا يعتبر لاعبا أساسيا ضمن المنتخب المرشح للفوز باللقب العالمي.

محمد صلاح سابعا

وفي ترتيب أغلى 10 لاعبين الذي أصدره موقع “ ترانسفير ماركت “ يتواجد المصري محمد صلاح نجم ليفربول في المركز العاشر بقيمة بلغت 90 مليون يورو وهي نفس قيمة الإسباني بيدري نجم برشلونة الرابع والإنجليزي جود بيليغهام لاعب بروسيا دورتموند الخامس والإنجليزي فيل فودين نجم مانشستر سيتي السادس والإنجليزي هاري كين نجم توتنهام الثامن.

وفي ما يلي جدول الإحصائية كاملا: