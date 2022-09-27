صحف رياضية: فرح إيطاليا المرير.. أراخو يودع المونديال.. مستقبل هازارد مع ريال مدريد

شكل تعادل ألمانيا وإنجلترا وتأهل إيطاليا للمربع الذهبي بعد الفوز على المجر واللقاء الحاسم بين منتخبي إسبانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الأربعاء.

كما اهتمت الصحف بإجراء الأوروغوياني رونالد أراوخو عملية جراحية تغيبه عن نهائيات كأس العالم وبرشلونة وإلغاء نزال الملاكمة بين جوشوا وفيوري وبطل العالم في الدراجات الهوائية البلجيكي إفينبول وسبب اختيار إينياكي ويليامز اللعب لمنتخب غانا.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية :

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإسباني ومنتخب البرتغال الحاسم في دوري الأمم الأوروبية وكتبت:“ اختبار نهائي ”.

الصحيفة اهتمت بالبرازيلي فينيسيوس جونيور ونجم ريال مدريد وكتبت :“ فينيسيوس جونيور في نفس الطاولة مع مبابي وهالاند ”

كما اهتمت بمدافع برشلونة رونالد اراوخو الذي قرر إجراء عملية جراحية وكتبت :“ اراوخو قرر إجراء عملية جراحية“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على لقاء إسبانيا والبرتغال الحاسم في دوري الأمم الأوروبية وكتبت :“ التحدي الكبير ”.

الصحيفة اهتمت بإجراء رونالد أراوخو عملية جراحية وكتبت :“ أراوخو يجري عملية جراحية : وداعا كأس العالم ”.

كما اهتمت بتأهل إيطاليا للمربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على المجر 2-0 وكتبت :“ راسبادوري وديماركي يضعان إيطاليا في المربع الذهبي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإسباني ومنتخب البرتغال في دوري الأمم الأوروبية وكتبت :“ نهائي في البرتغال ”

الصحيفة تحدثت عن تأهل إيطاليا للمربع الذهبي وكتبت :“ نجت إيطاليا بعد هزيمة المجر وتأهلت للمربع الذهبي ”.

الصحيفة اهتمت بمدافع برشلونة رونالد أراوخو وكتبت :“ أراوخو إلى العملية الجراحية ”

كما اهتمت بموعد الكلاسيكو القادم بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني وكتبت :“ الكلاسيكو يلعب الساعة 16 و15 دقيقة“.

آس

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخبين الإسباني والبرتغالي الحاسم في دوري الأمم الأوروبية وكتبت :“ إنه نهائي وسنقدم الحجم ”.

الصحيفة اهتمت بالعملية الجراحية لرونالد أراوخو مدافع برشلونة ومنتخب الأوروغواي وكتبت :“ أراوخو يجري عملية جراحية ”.

كما اهتمت بعودة البلجيكي إيدين هازارد لريال مدريد وكتبت :“ هازارد يكمل مع ريال مدريد ”.

كما اهتمت بالغاني إينياكي ويليامز مهاجم أتلتيك بلباو وكتبت :“ إينياكي ويليامز يشرح اختياره منتخب غانا“.

الصحافة البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على تعادل إنجلترا أمام ألمانيا 3-3 في دوري الأمم الأوروبية وكتبت :“ هاري في الدفاع “ و “ عودة رائعة بعد أخطاء كوميدية متتالية من ماغوير ”.

الصحيفة اهتمت بإلغاء نزال جوشوا وفوري وكتبت :“ جوشوا وفوري : ”انتهى“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على منتخب فرنسا والمدرب ديدييه ديشامب الذي يواجه عدة مشاكل وكتبت :“ ملعب انزلاق ”.

كما اهتمت الصحيفة ببطولة العالم لكرة السلة للسيدات ومشاركة المنتخب الفرنسي وكتبت :“ كل شيء من أجل تجنب الولايات المتحدة الأخريكية في ربع النهائي ”.

كما اهتمت بالبلجيكي إفينبول المتوج ببطولة العالم للدراجات الهوائية وكتبت :“ هل يشارك إفنبول في طواف فرنسا 2023 ؟“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديل سبورت

ركزت الصحيفة على تأهل إيطاليا للمربع الذهبي لدوري الأمم الأوروبية بعد الفوز على المجر 2-0 وكتبت :“ فرح إيطاليا المرير ”.

الصحيفة اهتمت بمستقبل سكرينيار مدافع إنتر ميلان وكتبت :“ سكرينيار : هناك باريس في الهواء ”.

كما اهتمت بيوفنتوس وكتبت :“ يوفنتوس ثورة 2023 ”.

الصحيفة اهتمت بسباق 100 متر وكتبت :“ بولت يتحدى جاكوب“.