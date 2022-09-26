دوري الأمم الأوروبية.. إيطاليا تتجاوز المجر وتبلغ نصف النهائي.. وتعادل درامي بين ألمانيا وإنجلترا

بلغ منتخب إيطاليا نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بعد فوزه 2/0 على المجر، في الوقت الذي تعادل فيه المنتخب الألماني 3/3 مع إنجلترا في الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة A3، اليوم الإثنين.

وافتتح جياكومو راسبادوري التسجيل لإيطاليا في الدقيقة 27 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول على ملعب بوشكاش أرينا.

وأضاف فيديريكو ديماركو الهدف الثاني لإيطاليا في الدقيقة 52، بتسديدة من داخل المنطقة أيضا بعد كرة عرضية من بريان كريستانتي.

ورفع الفوز رصيد منتخب إيطاليا إلى 11 نقطة في صدارة المجموعة ليصعد إلى نصف النهائي، في حين جمدت الخسارة رصيد منتخب المجر عند 10 نقاط في المركز الثاني.

تعادل درامي

وانتهت قمة منتخبي إنجلترا وألمانيا بتعادل درامي بنتيجة 3/3.

وانتهى الشوط الأول على ملعب ويمبلي على نتيجة التعادل السلبي.

واحتسب الحكم الهولندي داني ماكيلي ضربة جزاء لألمانيا سجل منها إلكاي غوندوغان هدف التقدم لألمانيا في الدقيقة 25.

ووقع كاي هافيرتز الهدف الثاني لألمانيا في الدقيقة 67 بتسديدة يسارية من خارج منطقة الجزاء فشل نك بوب في صدها.

وقلص لوك شاو النتيجة لمنتخب إنجلترا بهدف في الدقيقة 72، قبل أن يتعادل ماسون مونت في الدقيقة 75 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وتقدم هاري كين لإنجلترا من ضربة جزاء في الدقيقة 83 لكن منتخب ألمانيا خرج متعادلا بعدما سجل له كاي هافيرتز هدفا في الدقيقة 87.

ورفع التعادل رصيد منتخب ألمانيا إلى 7 نقاط في المركز الثالث، في حين رفع التعادل رصيد المنتخب الإنجليزي إلى ثلاث نقاط فقط علما أنه نزل إلى المستوى الثاني.

وأمس الأحد صعد منتخبا كرواتيا وهولندا إلى نصف النهائي، وتتحدد هوية المنتخب الرابع غدا الثلاثاء وتنحصر البطاقة بين إسبانيا والبرتغال.

ومن المقرر ان تقام مباراتا نصف النهائي يومي 14 يونيو و15 يونيو، على أن تقام المباراة النهائية يوم 18 يونيو.

ونال منتخب فرنسا لقب النسخة الماضية من دوري الأمم الأوروبية بالفوز 2/1 على إسبانيا في النهائي، في حين فاز منتخب البرتغال بلقب النسخة الأولى بتفوقه 1/0 على هولندا في النهائي.