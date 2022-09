والدة الطفل الذي حطم رونالدو هاتفه تطالب بـ"عدم إفلاته من العقاب"

ناشدت سارة كيلي التي تعرض ابنها المصاب بالتوحد لسلوك ”غير لائق“ من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدم إفلاته من العقاب.

وقالت ”سارة“ إنها لا تعرف كيف يمكن أن ينام نجم مانشستر يونايتد ليلًا ”لعلمه بالضيق الذي يسببه لمشجع فتي“.

In case anyone still believe United’s laughable claim that “it isn’t clear that Ronaldo’s swipe was intentional”… @ManUtd #EVEMNU #Ronaldo @SkySportsPL @SkySportsNews @SkySports @NBCSportsSoccer @Everton pic.twitter.com/itPLcV4rVB

— Chris Authement (@dominothement) April 9, 2022