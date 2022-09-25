والدة الطفل الذي حطم رونالدو هاتفه تطالب بـ"عدم إفلاته من العقاب"

ناشدت سارة كيلي التي تعرض ابنها المصاب بالتوحد لسلوك ”غير لائق“ من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدم إفلاته من العقاب.

وقالت ”سارة“ إنها لا تعرف كيف يمكن أن ينام نجم مانشستر يونايتد ليلًا ”لعلمه بالضيق الذي يسببه لمشجع فتي“.

واتهم اتحاد كرة القدم نجم مانشستر يونايتد بارتكاب تصرف غير لائق بعد أن حطم هاتف مشجع مراهق في الملعب عقب الخسارة أمام إيفرتون في أبريل الماضي.

وأظهرت لقطات رونالدو وهو يضرب هاتف طفل بالأرض خلال خروجه من الملعب، وبعد ذلك تبين أن الطفل اسمه ”جاكوب كيلي“ ويبلغ من العمر 14 عامًا، ومصاب بالتوحد.

وقالت سارة كيلي: ”دعونا نأمل أن يحصل أخيرًا على العقوبة الصحيحة، ولا يمكنه الاستمرار في الإفلات منه. سلوكه غير مقبول“.



وقبل المهاجم البرتغالي تحذير الشرطة بشأن الاعتداء والضرر الجنائي، الشهر الماضي، ووصفته ”سارة“ أنه ”أصغر صفعة على الرسغ“.

وقال الاتحاد الإنجليزي، يوم الجمعة، إن رونالدو قد اتُّهم بخرق قاعدة الاتحاد الإنجليزي E3، المتعلقة بسلوك ”غير لائق و / أو عنيف“.

وقالت ”سارة“ إن تصرفات الاتحاد الإنجليزي أثارت موجة جديدة من الإساءات ضدها وضد ابنها بعد أن عانيا من ”6 أشهر من الجحيم“ من جماهير رونالدو.

وأضافت: ”كان يجب أن يتم التعامل معه منذ 6 أشهر. ابني يتحدث عما حدث له كل يوم، لا يزال هاتفه غير مسترجع“.

وقالت إنها كانت غاضبة من أن شرطة ميرسيسايد هي من تدخلت لإصلاح الهاتف.

وأضافت سارة: ”كان يجب أن يدفع ثمن ذلك، إنه الشخص الذي تسبب في كل هذا، إنه يحيّرني، كيف يمكنه الاعتداء على طفل والاستمرار في العمل كالمعتاد، وكيف يمكنه النوم ليلًا مع علمه بالضيق الذي تسبب فيه لمشجع صغير؟“.

وقالت ”سارة“، التي قالت إن الشرطة أبلغتها أن رونالدو دفع غرامة قدرها 200 جنيه إسترليني، إنها و“جاكوب“ لم يتلقّيا اعتذارًا صادقًا من اللاعب.

وأضافت: ”عرض علينا مقابلته، وقال إنه آسف، لكنه قال إنه لم يرتكب أي خطأ، هذا ليس اعتذارًا، إنها إهانة“.

وقالت شرطة ميرسيسايد إنها تريد إصلاح هاتف ”جاكوب“ قبل إعادته.

وأضاف متحدث: ”الهاتف ظل محجوزًا حتى انتهاء التحقيق وسيعاد قريبًا“.

وفي منشور على موقع ”إنستغرام“ بعد الحادثة قال رونالدو، 37 عامًا: ”أود أن أعتذر عن غضبي، وإذا أمكن، أود دعوة هذا المشجع لمشاهدة مباراة في أولد ترافورد كعلامة على اللعب النظيف، والروح الرياضية“.