إيكاردي يعلن عودته إلى واندا نارا (شاهد)

أعلن الأرجنتيني ماورو إيكاردي عودته إلى زوجته ووكيلة أعماله واندا نارا، بعد إعلان انفصالهما منذ أيام قليلة.

ومنذ يومين أعلنت واندا نارا انفصالها عن المهاجم الأرجنتيني المعار من باريس سان جيرمان إلى غلطة سراي التركي.

وأكدت سيدة الأعمال، عبر رسالة على ”إنستغرام“، الشكوك ونشرت رسالة مؤثرة، أكدت خلالها رسميا انفصالها عن ماورو إيكاردي، اليوم الخميس.

وقالت واندا نارا في الرسالة: ”إنه لأمر مؤلم للغاية أن أعيش هذه اللحظة، لكن بالنظر إلى التكهنات المنتشرة مؤخرا أفضل أن يعرفوها مني. ليس لدي المزيد لتوضيحه ولن أعطي أي تفاصيل حول هذا الانفصال. من فضلكم ، أطلب منكم أن تتفهموا الأمر ليس فقط بالنسبة لي، ولكن أيضًا لأطفالنا“.

وعبر ستوري ”إنستغرام“ أعلن إيكاردي تصالحه مع واندا نارا بعد أيام قليلة من إعلان انفصالهما.

ونشر إيكاردي صورة له وهو يوجه قبلة إلى واندا نارا التي بكت بدورها وأعلنت رجوعها إلى المهاجم الأرجنتيني.

إيكاردي يعلن عبر ستوري إنستغرام تصالحه مع واندا نارا بعد أيام قليلة من إعلان إنفصالهما. pic.twitter.com/tufoW73qcE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 25, 2022

بداية الأزمة

كانت الأشهر الأخيرة في حياة واندا نارا وماورو إيكاردي بمثابة زوبعة حقيقية. بدأ كل شيء في فبراير/شباط، عندما طفت على السطح فضيحة خيانة المهاجم الأرجنتيني لزوجته البالغ عمرها 35 عاما مع تشاينا سواريز وشكاوى عامة على الشبكات الاجتماعية ومعركة بين الطرفين كادت أن تؤدي لانفصالهما.

وفي نهاية شهر مليء بالفوضى، أعاد الزوجان تأكيد حبهما وعادا إلى استئناف علاقتهما والتقاط الصور معا ونشرها على ”إنستغرام“، ومع ذلك كان هناك دائما شبح أن شيئا ما قد تحطم.

وفي الأسابيع الأخيرة، بدأت واندا نارا برحلات محمومة إلى الأرجنتين، حيث تلعب حاليا دور البطولة في برنامج ”من هو القناع؟“، فيما وقّع ماورو إيكاردي مؤخرا عقدا مع غلطة سراي، الذي نقل العائلة من باريس إلى تركيا.

وعلى الرغم من أن وسائل الإعلام لم تقدم تفاصيل أكثر من الرسالة المختصرة على ”إنستغرام“ ، إلا أن الصراع مستمر منذ فترة طويلة، وعلى الرغم من أن تأكيد الانفصال يأتي في لحظة غير متوقعة، إلا أن الحقيقة هي أن الزواج لم يكن أكثر سعادة منذ الشرخ الذي حدث في فبراير/شباط الماضي.

وكان آخر ما قامت به واندا نارا كوكيلة لأعمال زوجها التفاوض على انتقاله إلى غلطة سراي على سبيل الإعارة من باريس سان جيرمان، حيث شاركت في المفاوضات، حيث ورد أنها قدمت قائمة بستة مطالب ضمت سائقا يعمل لمدة 24 ساعة مع المهاجم البالغ من العمر 29 عاما ليصطحبه في جميع أنحاء المدينة.