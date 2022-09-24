يوفنتوس يعلن عن خسائر قياسية بعد غيابه عن التتويج بالألقاب

تعرض نادي يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم لخسائر مالية قياسية بلغت 254 مليون يورو (246 مليون دولار)، خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو/ حزيران، مع تراجع الإيرادات، وارتفاع التكاليف في أول موسم لا يحقق فيه النادي المنتمي إلى مدينة تورينو أي ألقاب خلال عقد كامل.

وأضاف يوفنتوس في بيان أصدره، في ساعة متأخرة من أمس الجمعة، أن الخسائر ستستمر أيضًا، حتى نهاية العام المالي 2022/2023، في ظل استمرار تأثيرات تفشي فيروس كورونا.

الدوري الإيطالي.. إيقاف دي ماريا مهاجم يوفنتوس مباراتين وغياب مورينيو عن مباراة روما وإنتر ميلان https://t.co/HzNdH9hspn pic.twitter.com/0LgpVssqUZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 20, 2022

وقال يوفنتوس الذي يحتل حاليًا المركز الثامن بين فرق الدوري الإيطالي الأول إنه جمع 23 مليون يورو من مبيعات التذاكر، خلال موسم 2022/2023، وهم مبلغ يقل قليلًا عن مبيعات التذاكر في المواسم التي سبقت ظهور الجائحة.

وفي 7 مباريات في الدوري الإيطالي هذا الموسم فاز يوفنتوس مرتين، وتعادل 4 مرات، وخسر مرة، ويحتل المركز الثامن برصيد 10 نقاط، ويبتعد بـ7 نقاط عن المتصدر نابولي.

وخسر يوفنتوس أول مباراتين في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان وبنفيكا.

ومم المقرر أن يلعب يوفنتوس مع بولونيا، يوم 2 أكتوبر، في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي، علمًا بأنه سيواجه ميلان على ملعب سان سيرو، يوم 8 أكتوبر، في قمة مباريات الجولة التاسعة.