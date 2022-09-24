صحف رياضية: رونالدو حظر الخوف.. مشروع ميسي.. وإيطاليا التي نحب

شكلت خسارة إنجلترا أمام إيطاليا ونزولها للمستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية، واللقاء الأخير للسويسري روجير فيدرر برفقة رافائيل نادال قبل اعتزاله التنس، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة، اليوم السبت.

كما اهتمت الصحف بمباراة إسبانيا وسويسرا في دوري الأمم الأوروبية، وضرب فيروس الفيفا لاعبي برشلونة بإصابة 4 لاعبين، وإصابة حارس ميلان مايك ماينان، وبطولة العالم للدراجات الهوائية، وتطورات أزمة 15 لاعبة مع المنتخب الإسباني.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على اللقاء الأخير للسويسري روجير فيدرر واعتزاله التنس، وكتبت: ”شكرًا مايسترو“.

الصحيفة اهتمت بلقاء المنتخب الإسباني والمنتخب السويسري في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”ترك الجلد الجديد في الصدارة“.

كما اهتمت بتطورات رفض 15 لاعبة الالتحاق بمنتخب إسبانيا.

سبورت

ركزت الصحيفة على تعرض لاعبي برشلونة لإصابات برفقة منتخبات بلدانهم، وكتبت: ”فيروس الفيفا يضرب برشلونة بقوة، و 4 لاعبين مصابون، وإنذار“.

الصحيفة اهتمت بمشكلة اللاعبات اللواتي رفضن الانضمام للمنتخب الإسباني، وكتبت: ”نحن لا نطلب إقالة فيلدا، نريد فقط مشروعًا“.

الصحيفة اهتمت أيضًا بلقاء منتخب إسبانيا ومنتخب سويسرا في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”اختبار نهائي“.

كما اهتمت باللقاء الأخير للسويسري روجير فيدرر نجم التنس العالمي، وكتبت: ”الكرة الأخيرة لفيدرر برفقة نادال“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على بحث برشلونة عن طريقة لعودة ليونيل ميسي جديد، وكتبت: ”مشروع ميسي“.

كما اهتمت الصحيفة بلقاء المنتخب الإسباني ومنتخب سويسرا في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”تجربة رفيعة المستوى قبل قطر“.

الصحيفة اهتمت بوداع أسطورة التنس السويسري روجير فيدرر، وكتبت: ”وداع حالم لروجير فيدرر“.

أس

ركزت الصحيفة على اعتزال السويسري روجير فيدرر بعد لقائه في الزوجي برفقة رافائيل نادال، وكتبت: ”أصدقاء للأبد“.

كما تحدثت عن انضمام اليكسيا بوتياس أفضل لاعبة في العالم ونجمة برشلونة للاعبات المتمردات على منتخب إسبانيا، وكتبت: ”أليكسا الثائرة الأخيرة“.

الصحيفة اهتمت بلقاء المنتخب الإسباني ومنتخب سويسرا في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”الخطوة الأخيرة قبل المربع الذهبي“.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على خسارة منتخب إنجلترا أمام إيطاليا 0/1 ونزوله للمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية، وكتبت: ”دموية فظيعة“ و“قبل لقاء من نهائيات كأس العالم، 450 دقيقة دون هدف لهاري كين“ و“هبطت إنجلترا دون أسنان إلى الدرجة الثانية لدوري الأمم الأوروبية“.

الصحيفة اهتمت بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وكتبت: ”رونالدو حظر الخوف“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على بطولة العالم للدراجات الهوائية، وسعي الفرنسي جوليان إلا فيليب للحفاظ على اللقب، وكتبت: ”في نهاية عالمه“.

الصحيفة اهتمت باللقاء الأخير لنجم التنس العالمي السويسري روجير فيدرر، وكتبت: ”الأخير لروجير فيدرر“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز إيطاليا على إنجلترا 1/0 ي دوري الأمم الأوروبية والبقاء في المنافسة على التأهل للمربع الذهبي، وكتبت: ”إيطاليا التي نحب“.

الصحيفة اهتمت بمهاجم يوفنتوس الصربي دوشان فلاهوفيتش، وكتبت: ”في منزل فلاهوفيتش“.

كما اهتمت بإصابة الفرنسي مايك ماينان حارس ميلان، وكتبت: ”ماينان مشكلة“.