فرنسا تحقق أول فوز بدوري الأمم الأوروبية على حساب النمسا

خطف منتخب فرنسا أول فوز له خلال النسخة الحالية من بطولة دوري الأمم الأوروبية على حساب منتخب النمسا بهدفين دون مقابل في الجولة الخامسة.

تقدم كيليان مبابي للمنتخب الفرنسي في الدقيقة 56 بطريقة فردية رائعة بعد مراوغته لأكثر من لاعب نمساوي ثم أطلق تسديدة صاروخية في المرمى.

وفي الدقيقة 65 أضاف أوليفيه جيرو الهدف الثاني بضربة رأسية رائعة.

الـقــنــاص بهدفه في #النمسا .. أصبح أوليفيه جيرو أكبر لاعب يسجل هدف في تاريخ منتخب #فرنسا (35) عام و357 يوم #فرنسا_النمسا pic.twitter.com/lUqCNWoVaH — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 22, 2022

وصعدت فرنسا، التي ستسافر إلى الدنمارك يوم الأحد، للمركز الثالث في المجموعة الأولى بخمس نقاط من نفس العدد من المباريات.

لكن الانتصار كان له ثمن، حيث أصيب المدافع جول كوندي والحارس مايك ماينان، وربما ينضم هذا الثنائي إلى كريم بنزيما وهوجو لوريس وبول بوغبا في قائمة الغيابات.

هولندا تهزم بولندا وتقترب من الفوز بمجموعتها في دوري الأمم

سجل كودي جاكبو هدفا مبكرا وأضاف ستيفن برجفاين آخر لتنتصر هولندا 2-صفر على مضيفتها بولندا وتصبح على بُعد نقطة واحدة من الفوز بمجموعتها في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم الخميس.

وجاء هدف التقدم عبر جاكبو في الدقيقة 13 في نهاية تحرك رائع بالكرة وتمريرة عرضية متقنة من دينزل دمفريس.

وضاعف برجفاين النتيجة في الدقيقة 60 عندما تبادل الكرة مع البديل فنسن يانسن وسدد ببراعة في الشباك.

كاد ليفاندوفيسكي مهاجم #بولندا وبرشلونة أن يتعرض للإصابة خلال مواجهة #هولندا بعد تدخل عنيف من أكي pic.twitter.com/cAvuB7mgwZ — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 22, 2022

وفاز المنتخب الهولندي، الذي لم يخسر، بأربع من خمس مباريات في المجموعة الرابعة بالدرجة الأولى ليتفوق بثلاث نقاط على بلجيكا التي تغلبت على ويلز 2-1.

وتحتاج هولندا للتعادل فقط على أرضها عندما تستضيف بلجيكا في أمستردام يوم الأحد المقبل لتضمن موقعها في نهائيات دوري الأمم التي تضم أربعة منتخبات العام المقبل.

دي بروين يقود بلجيكا للفوز على ضيفه ويلز

سجل كيفن دي بروين هدفا وصنع آخر لتستفيد بلجيكا من عرض قوي في الشوط الأول لتفوز على ويلز 2-1 في مباراة بالدرجة الأولى بدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم على ملعب كينج بودوين اليوم الخميس.

وكان منتخب ويلز محظوظا لأنه لم يتأخر بأكثر من 2-صفر في الشوط الأول بعد هدفي دي بروين وميشي باتشواي، بالإضافة إلى عدد من الفرص الأخرى التي أضاعتها بلجيكا.

لكن ويلز استطاعت تقليص الفارق في وقت مبكر من الشوط الثاني عندما سجل كيفر مور بضربة رأس من مسافة قريبة.

وجمعت بلجيكا 10 نقاط من خمس مباريات. وسيتوجه الفريق إلى أمستردام يوم الأحد، ويجب أن يفوز بثلاثة أهداف ليتجاوز هولندا نحو صدارة المجموعة الرابعة ويتأهل لقبل نهائي دوري الأمم العام المقبل.

وتمكن أصحاب الأرض من منح صانع اللعب إيدن هازارد 65 دقيقة من اللعب في ظل سعيه لإثبات نفسه وتعزيز لياقته قبل كأس العالم في قطر.

وحل غاريث بيل بديلا مع منتخب ويلز في النصف ساعة الأخيرة من اللقاء، وهي إشارة إيجابية للمدرب روب بيج قبل مباراته على أرضه أمام بولندا يوم الأحد المقبل، حيث يحاول تجنب الهبوط من الدرجة الأولى.

كرواتيا تهزم الدنمارك 2-1 وتتصدر مجموعتها

سجل البديل الكرواتي لوفرو ماير هدفا متأخرا لتتفوق 2-1 على الدنمارك اليوم الخميس وتتصدر المجموعة الأولى بالدرجة الأولى في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم، حيث جاء هدف الفوز بعد دقيقتين من هدف التعادل الرائع للقائد كريستيان إريكسن.

وبعد فوزها على الدنمارك في كوبنهاغن في يونيو حزيران، كررت كرواتيا هذا الإنجاز لترفع رصيدها إلى 10 نقاط من خمس مباريات، متقدمة بنقطة واحدة على الدنمارك في سعيها للتأهل إلى الدور قبل النهائي لدوري الأمم.

افتتح المدافع بورنا سوسا، المولود في زغرب وبدأ مسيرته في نادي دينامو المحلي قبل الانتقال إلى شتوتجارت، التسجيل بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء بعد مرور أربع دقائق من الشوط الثاني.

ورغم إهدار مهاجمي الدنمارك العديد من الفرص، بدا أن لحظة ساحرة من إريكسن ستقود الفريق للخروج بنقطة التعادل بعدما أطلق تسديدة رائعة في الشباك في الدقيقة 77.

لكن الفرحة لم تدم طويلا، حيث استلم ماير، الذي حل بديلا لماتيو كوفاتشيتش بعد هدف إريكسن، الكرة على حافة منطقة الجزاء وسددها في شباك الحارس كاسبر شمايكل.

مولدوفا توقف انتصارات لاتفيا بدوري الأمم

وفي مباراة أخرى، تغلب منتخب مولدوفا 2-1 على مضيفه منتخب لاتفيا، الخميس، في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى من دوري الأمم الأوروبية.

تمسك منتخب مولدوفا بآماله في تصدر المجموعة الأولى في القسم الرابع من مرحلة المجموعات في البطولة.

وافتتح لوان كلاين ريفينكو التسجيل لمنتخب مولدوفا في الدقيقة 26، قبل أن يضيف زميله إيون نيكوليسكو الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني، أشعل منتخب لاتفيا المباراة من جديد، بعدما أحرز لاعبه يانيس إيكونيكس هدفاً في الدقيقة 55، ليحاول أصحاب الأرض إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، ولكن دون جدوى.

ورفع منتخب مولودفا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف منتخب لاتفيا، الذي بقي في الصدارة عقب فوزه في مبارياته الأربع الأولى بالمجموعة.