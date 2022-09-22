صحف رياضية: أنشيلوتي يملك سرا.. الأسد يؤلم.. وفيدرر نهاية حكاية خرافية

شكل قرب اعتزال السويسري روجير فيدرر رسميا ملاعب التنس ورغبته في لعب اللقاء الأخير رفقة رافائيل نادال في الزوجي، ومباريات دوري الأمم الأوروبية وأبرزها إنجلترا أمام إيطاليا، وفرنسا أمام النمسا، العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الخميس.

كما اهتمت الصحف بالمرشح لخلافة لويس إنريكي في منتخب إسبانيا، وأسرار كارلو أنشيلوتي في البداية القوية لريال مدريد وثلاثي وسط الميدان أوريلين تشواميني ومودريتش وكروس وتصريحات المدافع الألماني روديغر، واتفاق برشلونة مع إينييغو مارتينيز لاعب بلباو، ووضعية مدربي ميلان وإنتر ميلان وحالة يوفنتوس.

وفي ما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد والبداية القوية وكتبت: ”أنشيلوتي يملك سرا“ و“أنشيلوتي حاصل على درجة ماجستير في إدارة البداية القوية لريال مدريد“.

الصحيفة اهتمت بالسويسري روجير فيدرر الذي سيعتزل رسميا في لقاءات للتنس بلندن وكتبت: ”فيدرر: أرغب في لعب لقائي الأخير رفقة نادال“.

كما اهتمت بمنتخب إسبانيا وكتبت: ”دي لافونتي.. إمكانية لتدريب المنتخب في حالة عدم استمرار إنريكي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على برشلونة ومحاولات تغيير الحرس القديم وكتبت: ”تغيير الحرس القديم“.

كما تحدثت عن أخبار الفريق وكتبت: ”برشلونة يتابع عن قرب لوفرو ماجر، مودريتش الجديد“.

الصحيفة تحدثت عن مباراة بولندا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية وكتبت: ”ليفاندوفسكي – ممفيس ديباي: صراع المهاجمين“.

كما اهتمت بتصريحات إيريك غارسيا لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني وكتبت: ”إيريك غارسيا: النقد لا يؤثر علي“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على اتفاق برشلونة مع إنييغو مارتينيز مدافع أتلتيك بلباو وكتبت: ”اتفاق مع إينييغو“.

الصحيفة اهتمت بمباراة منتخب بولندا ومنتخب هولندا في دوري الأمم الأوروبية وكتبت: ”ليفاندوفسكي ضد دي يونغ وممفيس ديباي في دوري الأمم الأوروبية“.

كما اهتمت باعتزال السويسري روجير فيدرر أسطورة التنس العالمي وكتبت: ”فيدرر يقول وداعا باللعب رفقة رافائيل نادال في الزوجي“.

أس

ركزت الصحيفة على ثلاثي وسط ريال مدريد أوريلين تشاوميني ولوكا مودريتش وتوني كروس وكتبت: ”KTM من الكربوهيدات“.

الصحيفة اهتمت بالسويسري روجير فيدرر وكتبت: ”فيدرر يرغب في الاعتزال بلقاء الثنائي رفقة رافائيل نادال“.

كما اهتمت بفوز ريال مدريد للسيدات خارج ملعبه 3/0 على روسينبورغ في الدور الفاصل للتأهل لدوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

الصحف البريطانية

ميرور سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء المنتخب الإنجليزي والمنتخب الإيطالي برسم دوري الأمم الأوروبية وكتبت: ”الأسد يؤلم“.

الصحيفة اهتمت بالمدافع الألماني أنتوني روديغر لاعب ريال مدريد الحالي وتشيلسي السابق وكتبت: ”روديغر: ارتكبت أخطاء عن قصد لإيقاظ جماهير تشيلسي الهادئة“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على السويسري روجير فيدرر الذي يستعد لاعتزال التنس رسميا وكتبت: ”فيدرر: نهاية حكاية خرافية“.

الصحيفة اهتمت بمباراة المنتخب الفرنسي والنمسا في دوري الأمم الأوروبية وكتبت: ”حتى لا ننزل تحت أكثر“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديلو سبورت

اهتمت الصحيفة بمستقبل مدربي ميلان وإنتر ميلان المتناقض في بداية الموسم وكتبت عن ميلان: ”بيولي يجدد، ميلان يريد فتح عهد“ و“إنزاغي للتأجيل، إنتر ميلانو: إنزاغي وجها لوجه مع ماروتا“.

كما اهتمت الصحيفة بحالة يوفنتوس وكتبت: ”الحالة“ وفريق مونزا الوافد الجديد إلى الدوري الإيطالي ووداع أسطورة التنس السويسري روجير فيدرر الذي قرر الاعتزال.