ماذا قالت خيرة الحمراوي عقب الإفراج عن زميلتها السابقة أميناتا ديالو؟

علقت خيرة الحمراوي على قرار الإفراج تحت إشراف قضائي عن زميلتها السابقة ”أميناتا ديالو“ المتهمة بتدبير الهجوم عليها، العام الماضي، وذلك بالتأكيد على ثقتها في العدالة، لكنها في الوقت ذاته أكدت خوفها.

وتحدثت لاعبة باريس سان جيرمان السابقة لمحطة ”RMC Sport“ الفرنسية على هامش حضورها لمباراة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، اليوم الأربعاء، وذلك بعد فترة وجيزة من إعلان الإفراج تحت إشراف قضائي لأميناتا ديالو.

وكانت ”الحمراوي“ في ملعب جان بوان في باريس لحضور مباراة دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبي كيه هاكن السويدي، مساء الأربعاء، وتحدثت إلى ”RMC Sport“ قائلة: ”أثق في العدالة، لكنني خائفة الليلة“.

ويأتي حضور خيرة الحمراوي في مباراة زميلاتها في الفريق بعد يوم واحد من إعلان عودتها إلى فريق باريس سان جيرمان بعد عدة أشهر من الغياب.

وأضافت: ”سعيدة بعودتي إلى باريس سان جيرمان، كانت هذه هي الخطوة الأولى، والثانية ستأخذني إلى العودة للفريق والمنافسة، حتى أجد الفريق والجمهور الذي أحبه، هذا هو طموحي الوحيد والبديل الوحيد ”.

🗣💬 "J'ai confiance en la justice de mon pays, mais j'ai peur aujourd'hui" Les premiers mots de Kheira Hamraoui en exclusivité au micro de RMC Sport après la remise en liberté sous contrôle judiciaire d'Aminata Diallo. pic.twitter.com/Ou4PduOYmn — RMC Sport (@RMCsport) September 21, 2022

رقابة قضائية صارمة على ديالو

أميناتا ديالو، التي اعتبرها المشتبه بهم الأربعة الآخرون في القضية راعية لأعمال العنف، على خلفية التنافس الرياضي الشديد مع الحمراوي، تم اتهامها، في 16 سبتمبر / أيلول الحالي، بارتكاب أعمال عنف تفاقمت بسبب الظروف والتعاون الإجرامي.

وحصلت على الإفراج تحت إشراف قضائي بعد 5 أيام من الحبس الاحتياطي. هذه الرقابة القضائية تمنعه، على وجه الخصوص، من مغادرة فرنسا ومن الاتصال بأبطال القضية والشهود.

وأفادت عناصر من تقرير تحقيق شرطة فرساي، الذي كشفت عنه ”RMC Sport“ والعديد من وسائل الإعلام الفرنسية الأخرى، عن شخصية أميناتا ديالو العنيفة وغيرتها الشديدة من الحمراوي، بحسب المحققين، وتصريحاتها وتهديداتها ضد قادة ومدربي ولاعبات باريس سان جيرمان.

وأظهرت تحقيقات الشرطة أيضًا عمليات التنصت التي يُزعم أنها تشير إلى أن ديالو، ووكيل أعمالها السابق سيزار، حاولا السيطرة على فريق السيدات بالنادي.

وأشارت صحيفة ”لو بارزيان“ الفرنسية واسعة الانتشار إلى أنهما حاولا استبعاد العديد من اللاعبين، وتأمين تجديد عقد ديالو، لقد تم الآن توسيع نطاق التحقيق ليشمل ”الاحتيال المنظم“ دون توجيه اتهام رسمي لأي منهما.

وكانت ”الحمراوي“ ضحية لهجوم وقع، في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، حيث قام فيه رجلان مقنعان بمهاجمة السيارة التي كانت تسافر بها مع زميلتها ”أميناتا ديالو“ وقاما بضربها بعنف على ساقيها بقضبان حديدية.

واستبعد تحقيق الشرطة مشاركة أميناتا ديالو (التي تم احتجازها لمدة 48 ساعة) في الاعتداء، وتم التحقيق مع بعض المشتبه بهم، ورجح احتمال أن يكون الهجوم مرتبطًا بالعلاقة العاطفية المزعومة التي أقامتها ”الحمراوي“ مع إريك أبيدال المدير الرياضي السابق لبرشلونة.

لكن الشرطة ألقت القبض على ديالو و 3 متهمين آخرين واحتجزتهم في السجن لحين نهاية التحقيقات بتهمة الاعتداء على ”الحمراوي“ قبل الإفراج عنها، الليلة، تحت إشراف قضائي.