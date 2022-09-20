"إلموندو" تكشف قائمة طلبات ميسي لتجديد عقده مع برشلونة في 2020

كشف صحيفة ”إلموندو“ الإسبانية اليوم الثلاثاء عن مطالب النجم ليونيل ميسي عند تجديد عقده مع برشلونة في 2020 والتي كان من أبرزها -بحسب الصحيفة- صندوق خاص في كامب نو لعائلته وعائلة زميله السابق لويس سواريز ورحلة طائرة خاصة لجميع أفراد الأسرة إلى الأرجنتين في عيد الميلاد ومكافأة قدرها 10 مليون يورو فقط للتوقيع.

وكان بين طلبات التجديد للهداف التاريخي للنادي الكتالوني استرداد التخفيضات على الأجور والتي تمت خلال فترة جائحة كوفيد-19 في السنوات التالية بفائدة 3% ؛ أو أن يكون قادرًا على مغادرة برشلونة متى شاء من خلال شرط رمزي بقيمة 10 آلاف يورو. بالإضافة إلى ذلك ، كشفت الصحيفة عن جميع عقود اللاعب مع برشلونة.

وكانت هذه بعض المعايير التي طلب قائد الأرجنتين تنفيذها لتجديد عقده في صيف 2020 ، فقد كان لديه عقد بقيمة 74.9 مليون يورو صافيًا سنويًا. يأتي هذا من سلسلة رسائل البريد الإلكتروني بين والده ووكيل أعماله ، خورخي ميسي ، ومحاميه والرئيس السابق جوسيب ماريا بارتوميو والقيادة التنفيذية لبرشلونة.

وتتمتع ”إلموندو“ بإمكانية الوصول الحصري إلى كمية هائلة من الوثائق ورسائل البريد الإلكتروني الموجودة في حوزة تحقيق ”بارسا جيت“ القضائي. بالإضافة إلى ذلك هناك وثائق تتعلق بجيرارد بيكيه أو نيمار والتي ستكتشفها الصحيفة

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس السابق بارتوميو وافق على كافة شروط ميسي باستثناء شرط تخفيض الشرط الجزائي من 700 مليون إلى 10 آلاف يورو فقط، مع جعل دفع 10 ملايين يورو مكافأة مشروطة بعودة النادي إلى دخله وإيراداته في فترة ما قبل جائحة كورونا.

وبسبب هذه التناقضات ، قطع الطرفان المفاوضات وانتهت القصة بإرسال ميسي البيروفاكس إلى إدارة النادي ليطلب فيه الرحيل عن نادي طفولته.

وبدأت المفاوضات في 11 يونيو/حزيران 2020 ، وبحسب صحيفة ”إلموندو“ ، طلب الممثل القانوني لميسي توقيع عقد جديد لمدة ثلاثة مواسم رغم إمكانية التمديد أحادي الجانب للاعب.

واعترف بتخفيض بنسبة 20٪ في الراتب الثابت في موسم 2020/21 بسبب فيروس كورونا ، لكنه فرض أن يتم استرداد 10٪ في 2021/202 و 10٪ أخرى في 22/23 بفائدة 3٪ سنويًا.

وبالمثل ، طالب بالتحصيل المعلق لمكافأة الولاء التي تم تضمينها بالفعل في عقده في أكتوبر/تشرين الأول 2020 ويوليو/تموز 2021 ، مع الفائدة كراتب أعلى. وينطبق الشيء نفسه على المبالغ المؤجلة وقت إتمام العقد الجديد.

وانضم ميسي إلى باريس سان جيرمان العام الماضي بعقد لمدة عامين مع وجود بند يسمح بعام ثالث باتفاق الطرفين، لكن يتردد بقوة أنه النجم الأرجنتيني في طريقه للعودة إلى برشلونة لختام مسيرته هناك.

وجاء تعاقد ميسي مع سان جيرمان بعد أيام من إعلان برشلونة أنه لا يستطيع تحمل تجديد عقد اللاعب بسبب قواعد الدوري الإسباني المتعلقة باللعب المالي النظيف.