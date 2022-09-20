الدوري الإيطالي.. إيقاف دي ماريا مهاجم يوفنتوس مباراتين وغياب مورينيو عن مباراة روما وإنتر ميلان

أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إيقاف أنخيل دي ماريا مهاجم يوفنتوس مباراتين ليغيب عن مواجهتي بولونيا وميلان وذلك بسبب الاعتداء بمرفقه على أرماندو إيتسو في صدره في هزيمة مفاجئة 1-صفر خارج ملعبه أمام مونزا، يوم الأحد.

وأفلت الدولي الأرجنتيني، الذي طرده الحكم قبل الاستراحة بخمس دقائق، من عقوبة إيقاف أطول مدة بسبب هذا التصرف العنيف، حيث قال قاضي دوري الدرجة الأولى إن اللاعب المنافس لم يتعرض لإصابة.

والإيقاف لمدة مباراتين عقوبة تلقائية ”للسلوك غير الرياضي الخطير“.

وأقرَّ دي ماريا لاحقًا بالدور الذي لعبه في الهزيمة الأولى لفريقه هذا الموسم على صعيد الدوري والثالثة مع احتساب مباراتيه في دوري أبطال أوروبا، ما عقد وضع المدرب ماسيميليانو أليغري نتيجة تخلف ”السيدة العجوز“ بفارق 7 نقاط عن نابولي المتصدر.

وسيغيب لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي السابق عن مباراتي يوفنتوس ضد بولونيا في تورينو وميلان البطل في ”سان سيرو“ بعد النافذة الدولية المخصصة للمنتخبات الوطنية والتي سيكون ابن الـ34 عامًا طرفًا فيها بخوضه مباراتين دوليتين وديتين مع الأرجنتين استعدادًا لمونديال 2022.

وغاب دي ماريا بالفعل عن 3 مباريات في جميع المسابقات بسبب الإصابة هذا الموسم.

ويحتل يوفنتوس المركز الثامن برصيد 10 نقاط من 7 مباريات ويستضيف بولونيا، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول، بعد فترة التوقف الدولية ويزور ميلان بعد 6 أيام أخرى.

غياب مورينيو عن مباراة روما وإنتر

كما قررت رابطة الدوري إيقاف المدرب البرتغالي لنادي روما جوزيه مورينيو مباراة واحدة، ما يعني غيابه عن لقاء فريقه السابق إنتر في ميلان.

وقالت الرابطة إنها عاقبت مورينيو بسبب ”دخوله أرضية الملعب في الدقيقة 11“ من المباراة التي خسرها روما، الأحد، على أرضه ضد أتالانتا صفر-1، ودخوله في مشادة مع لاعب من الفريق الخصم.

وبهذه الطريقة سيشاهد مورينيو مواجهة فريقه أمام إنتر ميلان على ملعب جيوسيبي مياتزا من المدرجات.