يويفا: استبعاد روسيا من قرعة يورو 2024

استبعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منتخب روسيا من المشاركة في قرعة كأس الأمم الأوروبية ”يورو 2024“.

وجاء القرار بعد مطالبة أندري بافيلكو، رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا)، بعدم مشاركة روسيا في منافسات تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وتم حظر الفرق الروسية من جميع مسابقات اليويفا خلال موسم 2023؛ بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقال الاتحاد الروسي، في بيان رسمي: ”منتخبنا لن يشارك في قرعة تصفيات يورو 2024.. يعود الأمر إلى قرار اليويفا في فبراير الماضي بتعليق مشاركة المنتخبات والأندية الروسية في المسابقات التي تقام تحت مظلة اليويفا حتى إشعار آخر“.

الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يستبعد روسيا من قرعة أمم أوروبا 2024 pic.twitter.com/er0zSPenYE — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 20, 2022

وبعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير الماضي، منع الاتحادان الأوروبي (يويفا) والدولي (فيفا) مشاركة كل الفرق الروسية على مستوى المنتخبات والأندية، في بطولات الاتحادين حتى إشعار آخر.

ويتواصل قرار الإيقاف في موسم 2022/2023، لكن ستكون روسيا قادرة على لعب مباريات ودية، حيث اتفقت على مباراة مثيرة للجدل مع البوسنة والهرسك قبل انطلاق منافسات كأس العالم في قطر.

وتعرضت البوسنة لرد فعل عنيف لموافقتها على تلك المباراة، بما في ذلك من لاعبيها الاثنين الحاليين ميراليم بيانيتش وإدين دزيكو، فيما كشف بافيلكو عن بذله لأقصى جهد لمنع إقامة هذه المباراة.