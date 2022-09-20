صحف رياضية: السبعة الرائعون لتشافي.. و3 مرشحين لخلافة أليغري في يوفنتوس

شكلت الهتافات العنصرية ضد فينيسيوس جونيور في ديربي العاصمة الإسبانية وتحقيق رابطة الدوري الإسباني ومشاكل المنتخب الفرنسي ولاعبيه قبل شهرين من انطلاق كأس العالم في قطر العناوين الأبرز للصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف باحتفالات منتخب إسبانيا المتوج بلقب بطولة أوروبا لكرة السلة ورجالات المدرب تشافي هيرنانديز في برشلونة.

ونستعرض معكم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على حوارها مع الإيطالي سيرجيو سكاريولو مدرب المنتخب الإسباني المتوج بلقب بطولة أوروبا لكرة السلة وكتبت ”سكاريولو الذهبي ”.

الصحيفة اهتمت بالهتافات العنصرية ضد فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد في الديربي أمام اتلتيكو مدريد وكتبت ”رابطة الدوري الإسباني تندد بالهتافات العنصرية ضد فينيسوس جونيور ”.

سبورت

ركزت الصحيفة على برشلونة ورجالات المدرب تشافي هيرنانديز وكتبت ”السبعة الرائعون لتشافي ”.

الصحيفة اهتمت باحتفالات منتخب إسبانيا المتوج ببطولة أوروبا لكرة السلة وكتبت ”احتفالات ذهبية ”.

كما اهتمت بحوارها مع المكسيكي رافائيل ماركيز مدرب في برشلونة وكتبت ”رافا ماركيز : برشلونة لا تستطيع أن تقول له لا ”.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على اهتمام برشلونة بجناح ريال مدريد ماركو أسينسيو وكتبت ”متابعة أسينسيو ”.

الصحيفة اهتمت باحتفال منتخب إسبانيا لكرة السلة بلقب بطولة أوروبا وكتبت :“ موعد العرض ”.

كما اهتمت بميزانية برشلونة للموسم الجديد وكتبت ”الجمعية العمومية القادمة ستوافق على ميزانية فياسية بقيمة 1255 مليون يورو ”.

آس

ركزت الصحيفة على منتخب إسبانيا المتوج ببطولة أوروبا لكرة السلة وكتبت ”العائلة الأكثر سعادة ”.

الصحيفة تحدثت عن أزمة كليان مبابي مع الاتحاد الفرنسي لكرة القدم وكتبت ”مبابي يلوي ذراع الاتحاد الفرنسي“.

الصحيفة اهتمت بالهتافات العنصرية ضد فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد وكتبت ”رابطة الدوري تفتح تحقيقا حول الحركات العنصرية ضد فينيسيوس جونيور“.

كما اهتمت بمنتخب إسبانيا وكتبت ”منتخب إسبانيا يسعى لجذب نيكو ويلمانز“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

ركزت الصحيفة على مشاكل المنتخب الفرنسي قبل شهرين من انطلاق كأس العالم إصابة الحارس لوريس ورفض كليان مبابي العقود الإعلانية ومشكلة بول بوغبا وكتبت ”المنتخب الفرنسي: قسم المشاكل ”.

الصحيفة اهتمت بتصريحات مدرب المنتخب الفرنسي لكرة السلة بعد خسارة نهائي بطولة أوروبا أمام إسبانيا وكتبت ”كوليت : قليلا ما كنا مرهقين“.

الصحف الإيطالية

لاغازيتا ديل سبورت

ركزت الصحيفة على أزمة انتر ميلانو عبر حوار مع المدرب سيموني إنزاغي وكتبت ”أزمة إنتر ميلان يخبرنا إنزاغي كيف يحلها“ و ”إنتر ميلان معي“.

الصحيفة اهتمت بمصير ماسيميليانو أليغري في يوفنتوس والمرشحين لخلافته وكتبت ”ثقة الوقت“ و ”توخيل وسوزا وبوكيتينيو في سباق خلافة أليغري“.