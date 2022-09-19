مورينيو ينصح لاعبي روما بالغوص مثل المهرجين للحصول على ضربات جزاء

وجه المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لروما انتقادا جديدا لأداء الحكام بتوجيه نصيحة غريبة للاعبيه بعد الخسارة 0/1 أمام أتلانتا.

وسجل جيورجيو سكالفيني هدفا في الدقيقة 35 ليفوز أتلانتا 1/0 على روما على ملعب الأولمبيكو لحساب الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، وهي الخسارة الثانية لروما، مقابل الفوز 4 مرات وتعادل وحيد.

بعد احتجاجه على قرار الحكم.. طرد مورينيو في مباراة روما وأتلانتا (فيديو) https://t.co/PTHcMRRzMS pic.twitter.com/BlYSWJyy7r — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 18, 2022

وحث مورينيو الغاضب لاعبيه على ”الغوص مثل المهرجين“ بعد طرده خلال خسارة روما أمام أتالانتا أمس الأحد.

وتم إرسال مورينيو إلى المدرجات في الدقيقة 57 بعد أن رأى أن الحكم دانيلي شيفي حرم فريقه من ضربة جزاء.

وركض مورينيو إلى أرض الملعب للاحتجاج بغضب، بعد التحام بين نيكولو زانيولو لاعب روما وميمح أوكولي لاعب أتلانتا.

وقال مورينيو في تصريحات نقلتها صحيفة ”ميرور“: ”الفريق لعب بشكل جيد، كان لدينا إيقاع وتوازن وتحكم، وأنا سعيد بذلك، ولكن كانت هناك ضربة جزاء واضحة على نيكولو زانيولو في الشوط الأول“.

وأضاف المدرب البرتغالي: ”حاولت التحدث إلى الحكم دانيلي شيفي بعد المباراة؛ إذا أخبرني أحد الحكام أنه لا يمكن أن تكون عقوبة إذا لم يسقط اللاعب، فعندئذ يجب أن أبدأ بإخبار اللاعبين بالتراجع“.

وأوضح: ”طلبت منه أن يخبرني لماذا لم يصدر عقوبة، لكن دانيلي شيفي لم يعطني إجابة واضحة“.

وتابع: ”حسنًا، قال إنها مسألة تفسير، لكن بالنسبة لي ليس هذا تفسيرًا، إنها ضربة جزاء وهذا كل شيء، لا يزال بإمكان اللاعب مواصلة العمل وبعد ذلك يمكنه العودة وإعطاء ركلة جزاء“.

وأتم مورينيو: ”لذلك يجب أن أغير نصيحتي للاعبين، ويجب أن أخبرهم ”ألا يحاول أحدكم الوقوف على قدميه، ولا تلعب الكرة، وكن مهرجًا بالطريقة التي يغوص بها الكثيرون كما لو كانوا في السباحة، لأنه من الواضح أن تفعل هذا لتحصل على ضربات جزاء“.

وأكد مدرب روما على أن فريقه استحق حصد جميع النقاط الثلاث أمام أتلانتا، ويحتل روما حاليا المركز السادس في الدوري بفارق أربع نقاط عن نابولي المتصدر.

وأتم: ”كانت أسهل مباراة بالنسبة لنا للفوز بها هذا الموسم حتى الآن، لو توفر باولو ديبالا (غادر قبل المباراة للإصابة)، ربما كانت الأمور ستسير بشكل مختلف، ربما نكون قد سجلنا، لكن الآن لا يمكننا إلا أن نخمن ذلك“.

وتابع مورينيو: ”لكن من الناحية الموضوعية، لعبنا بشكل جيد حقًا، كنا مسيطرين وصنعنا الكثير من الفرص ضد فريق يدافع جيدًا وهذا شيء، لكن أتالانتا كان محظوظًا، وهذا شيء أيضًا“.

وختم: ”ومع ذلك، فإن أولئك الذين لعبوا قدموا أداءً جيدًا بما يكفي للفوز بالمباراة بسهولة، لكن للأسف لم نسجل، ولهذا خسرنا، ليس من اللطيف أن تغادر خالي الوفاض، لكنه كان أداءً جيدًا وروحًا طيبة، لم نسيطر أمام مونزا أو كريمونيسي هنا لمدة 90 دقيقة كما فعلنا مع أتالانتا“.