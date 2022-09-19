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رياضة

طالباه بدفع 11 مليون جنيه إسترليني.. بول بوغبا يروي كواليس احتجازه تحت تهديد السلاح
تاريخ النشر: 19 سبتمبر 2022 14:41 GMT
تاريخ التحديث: 19 سبتمبر 2022 15:50 GMT

طالباه بدفع 11 مليون جنيه إسترليني.. بول بوغبا يروي كواليس احتجازه تحت تهديد السلاح

كشف لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا أن رجلان احتجزاه تحت تهديد السلاح، وطالباه بدفع أكثر من 11 مليون جنيه إسترليني. وجاء هذا الكشف بعد اعتقال شقيق الفرنسي ماتياس

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

كشف لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا أن رجلان احتجزاه تحت تهديد السلاح، وطالباه بدفع أكثر من 11 مليون جنيه إسترليني.

وجاء هذا الكشف بعد اعتقال شقيق الفرنسي ماتياس في إطار تحقيق في محاولة ابتزاز بول نجم يوفنتوس.

وكان بوجبا يسير إلى شقة في ”Chanteloup-en-Brie“ هي بلدية في مقاطعة ”Seine-et-Marne“ في منطقة إيل دو فرانس في شمال وسط فرنسا، عندما واجهه المهاجمان المسلحان.

وأُجبر بوغبا على الفور على إغلاق هاتفه وتسليمه للرجال الذين كانوا يرتدون سترات واقية من الرصاص وكانوا مدججين بالسلاح.

ثم طلب المسلحون من بوغبا دفع 11 مليون جنيه إسترليني، بما في ذلك 2.6 مليون جنيه إسترليني نقدا، للحماية المستقبلية التي سيقدمونها.

وقال بوغبا في تصريحات نقلتها صحيفة ”ميرور“: ”كنت خائفا، صوّب الرجلان أسلحتهما نحوي، وفجأة بعد أن تعرضت للتهديد بهذا الشكل أخبرتهما أنني سأدفع، كانوا يصرخون ”اخرس، انظر إلى أسفل“.

وأضاف: ”لقد قيل لي إن عليّ أن أدفع لهم، وإلا سنكون جميعًا في خطر“.

وأدلى بوغبا بذلك البيان للمحققين من المكتب المركزي لمكافحة الجريمة المنظمة، الذي تولى المسؤولية عن القضية.

وقدّم لاعب الوسط الفرنسي شكواه في يوليو، مع اعتقال خمسة مشتبه بهم بعد شهرين.

وكان من بين المعتقلين شقيقه ماتياس، الذي وجهت إليه تهم تشمل الابتزاز في عصابة إجرامية، والمشاركة في جمعية إجرامية بهدف التحضير لجريمة.

ولا يوجد دليل على أنه من المسلحين الذين هاجموا شقيقه.

كما تم القبض على أربعة أشخاص آخرين، بتهمة الابتزاز بسلاح في عصابة منظمة، والاعتقال أو الاختطاف أو الاحتجاز بشكل تعسفي في عصابة منظمة، لتحضير أو تسهيل ارتكاب جريمة أو جنحة.

ونفى محامي ماتياس بوغبا الاتهامات وأصر على أنه يعمل على إطلاق سراح موكله، وقال ياسين بوزرو: ”نحن نعارض هذا القرار وسيتم عمل كل شيء لضمان الإفراج عن السيد بوغبا بسرعة“.

ووسط الاعتقالات تم وضع بول بوغبا الآن تحت حماية الشرطة في إيطاليا وفقا لما ذكرته صحيفة لوباريزيان الفرنسية.

وانتقل بوغبا ليوفنتوس هذا الصيف في صفقة انتقال حر، لكنه مستبعد حاليا بسبب الإصابة التي من المتوقع أن تبعده عن منتخب فرنسا في كأس العالم بعد شهرين في قطر.

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