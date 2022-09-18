ترتيب الدوري الإيطالي: نابولي يصعق ميلان ويخطف الصدارة

اقتنص نادي نابولي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد أن حقق فوزًا دراميًا على نظيره ميلان 2-1، ضمن منافسات الجولة السابعة من ”السيريا آي“.

افتتح الجناح ماتيو بوليتانو التسجيل لنابولي من ركلة جزاء في الدقيقة 55 بعد تدخل من سيرجينيو ديست على كفيتشا كفاراتسخليا.

وأدرك أوليفييه جيرو التعادل في الدقيقة 69 بعد تمريرة عرضية من تيو هرنانديز.

وأحرز جيوفاني سيميوني هدفا رائعا بضربة رأس ليمنح نابولي الفوز 2-1 على مضيفه ميلان واستعادة صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

الدوري الايطالي المشتعل 😍 بداية اليوم .. #أودينيزي تصدر الكالتشيو بعد فوزه على #إنتر_ميلان (3 – 1) بعدها .. تصدر #أتالانتا الدوري بعد فوزه على #روما (1 – 0) اخيرا .. #نابولي يستعيد صدارة الدوري الايطالي بعد فوزه على #ميلان (2 – 1) pic.twitter.com/C372GNxFcT — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 18, 2022

ويستضيف نابولي، الذي يملك 17 نقطة من سبع مباريات، منافسه تورينو في أول أكتوبر تشرين الثاني عقب انتهاء التوقف الدولي.

ويحتل ميلان المركز الخامس ويحل ضيفا على إمبولي في الجولة المقبلة.

أتالانتا يزاحم نابولي على الصدارة

اعتلى فريق أتالانتا صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه روما 1 – صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد بالمرحلة السابعة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز أودينيزي على إنتر ميلان 3 – 1 وخسارة يوفنتوس أمام مونزا صفر – 1، وفوز لاتسيو على كريمونيزي 4 – صفر وفيورنتينا على فيرونا 2 – صفر.

ويدين أتالانتا بالفضل في هذا الفوز للاعبه جيورجيو سكالفيني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35. وشهدت المباراة طرد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما في الدقيقة 57.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب، بمشاركة نابولي.

بعد احتجاجه على قرار الحكم.. طرد مورينيو في مباراة روما وأتلانتا (فيديو) https://t.co/PTHcMRRzMS pic.twitter.com/BlYSWJyy7r — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 18, 2022

أودينيزي يقلب تأخره أمام إنتر

وفي وقت سابق قلب أودينيزي تأخره بهدف أمام ضيفه إنتر ميلان إلى فوز مثير 3 – 1 يوم الأحد بالمرحلة السابعة.

تقدم إنتر ميلان بهدف مبكر عن طريق نيكولو باريلا في الدقيقة الخامسة، ولكن أودينيزي أدرك التعادل بنيران صديقة، بهدف سجله ميلان سكرينيار بالخطأ في مرماه في الدقيقة 22.

وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة أحرز جاكا بيول الهدف الثاني لأودينيزي ثم أكد تولغاي أرسلان فوز أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وحقق أودينيزي فوزه الخامس مقابل تعادل وحيد وهزيمة واحدة، فيما خسر إنتر للمرة الثالثة مقابل أربعة انتصارات.

ورفع أودينيزي رصيده في الصدارة إلى 16 نقطة في المركز الثالث، خلف نابولي وأتلانتا.

وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 12 نقطة ليهبط إلى المركز السابع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي: