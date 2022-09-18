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رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي: نابولي يصعق ميلان ويخطف الصدارة
تاريخ النشر: 18 سبتمبر 2022 20:57 GMT
تاريخ التحديث: 18 سبتمبر 2022 21:25 GMT

ترتيب الدوري الإيطالي: نابولي يصعق ميلان ويخطف الصدارة

اقتنص نادي نابولي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد أن حقق فوزًا دراميًا على نظيره ميلان 2-1، ضمن منافسات الجولة السابعة من "السيريا آي". افتتح الجناح ماتيو

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اقتنص نادي نابولي صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي، بعد أن حقق فوزًا دراميًا على نظيره ميلان 2-1، ضمن منافسات الجولة السابعة من ”السيريا آي“.

افتتح الجناح ماتيو بوليتانو التسجيل لنابولي من ركلة جزاء في الدقيقة 55 بعد تدخل من سيرجينيو ديست على كفيتشا كفاراتسخليا.

وأدرك أوليفييه جيرو التعادل في الدقيقة 69 بعد تمريرة عرضية من تيو هرنانديز.

وأحرز جيوفاني سيميوني هدفا رائعا بضربة رأس ليمنح نابولي الفوز 2-1 على مضيفه ميلان واستعادة صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

ويستضيف نابولي، الذي يملك 17 نقطة من سبع مباريات، منافسه تورينو في أول أكتوبر تشرين الثاني عقب انتهاء التوقف الدولي.

ويحتل ميلان المركز الخامس ويحل ضيفا على إمبولي في الجولة المقبلة.

أتالانتا يزاحم نابولي على الصدارة

اعتلى فريق أتالانتا صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه روما 1 – صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الأحد بالمرحلة السابعة من المسابقة، والتي شهدت أيضا فوز أودينيزي على إنتر ميلان 3 – 1 وخسارة يوفنتوس أمام مونزا صفر – 1، وفوز لاتسيو على كريمونيزي 4 – صفر وفيورنتينا على فيرونا 2 – صفر.

ويدين أتالانتا بالفضل في هذا الفوز للاعبه جيورجيو سكالفيني الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 35. وشهدت المباراة طرد البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب روما في الدقيقة 57.

ورفع أتالانتا رصيده إلى 17 نقطة في صدارة الترتيب، بمشاركة نابولي.

أودينيزي يقلب تأخره أمام إنتر

وفي وقت سابق قلب أودينيزي تأخره بهدف أمام ضيفه إنتر ميلان إلى فوز مثير 3 – 1 يوم الأحد بالمرحلة السابعة.

تقدم إنتر ميلان بهدف مبكر عن طريق نيكولو باريلا في الدقيقة الخامسة، ولكن أودينيزي أدرك التعادل بنيران صديقة، بهدف سجله ميلان سكرينيار بالخطأ في مرماه في الدقيقة 22.

وقبل خمس دقائق من نهاية المباراة أحرز جاكا بيول الهدف الثاني لأودينيزي ثم أكد تولغاي أرسلان فوز أصحاب الأرض بتسجيله الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع.

وحقق أودينيزي فوزه الخامس مقابل تعادل وحيد وهزيمة واحدة، فيما خسر إنتر للمرة الثالثة مقابل أربعة انتصارات.

ورفع أودينيزي رصيده في الصدارة إلى 16 نقطة في المركز الثالث، خلف نابولي وأتلانتا.

وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 12 نقطة ليهبط إلى المركز السابع.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإيطالي:

2022-09-1-211

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