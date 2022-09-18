دي ماريا يعتذر ويحمّل نفسه مسؤولية خسارة يوفنتوس أمام مونزا

اعتذر الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح يوفنتوس على طرده في مباراة فريقه أمام مونزا التي كانت سببا في خسارة فريقه في الدوري الإيطالي لكرة القدم اليوم الأحد.

وحقق مونزا فوزه الأول هذا الموسم بشكل مفاجئ بنتيجة 1/0 على يوفنتوس الذي فشل في التعامل مع النقص العددي بعد طرد دي ماريا.

وبدا أن معاناة يوفنتوس لا تتوقف حيث تعرض لاعبه الأرجنتيني العائد من الإصابة للطرد قبل الاستراحة بخمس دقائق بسبب الاعتداء بمرفقه على أرماندو إيتسو في صدره.

وصنع يوفنتوس عددا قليلا من الفرص الخطيرة في الشوط الأول وفشل في هز الشباك رغم محاولات دوسان فلاهوفيتش على الحارس ميشيل دي جريغوريو.

وافتقد يوفنتوس عدة لاعبين منهم البولندي أركاديوش ميليك والكولومبي خوان كوادرادو بسبب الإيقاف، إلى جانب المصابين فيدريكو كييزا وكايو جورجي وبول بوغبا ومانويل لوكاتيلي وأليكس ساندرو.

ولم يكن بوسع ماسيميليانو أليغري المدير الفني ليوفنتوس الجلوس على مقاعد البدلاء بسبب طرده خلال التعادل 2/2 مع سالرنيتانا يوم الأحد الماضي بسبب الاعتراض على إلغاء هدف بوساطة حكم الفيديو المساعد.

تهور دي ماريا ضد لاعب مونزا يكلفه بطاقة حمراء 🟥 مباشرة. #يوفنتوس #مونزا_يوفنتوس pic.twitter.com/bJKIayr20e — Erem Sport – إرم سبورت (@EremSports) September 18, 2022

وقال دي ماريا عبر حسابه على ”إنستغرام“ عقب المباراة: ”أريد أن أعتذر للجميع عن رد الفعل غير اللائق الذي ارتكبته على أرض الملعب. تركت الفريق منقوصا في مثل هذا الوقت من البطولة فكلفنا الأمر المباراة، الخسارة هي خطئي. أنا آسف جدا. أنا محترف ولكني أيضًا إنسان أرتكب الأخطاء وأدرك كيف أعرفها“.

وتعرض لاعب ريال مدريد ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان السابق لإصابة عضلية في ظهوره الأول مع يوفنتوس هذا الموسم، وذلك بعدما سجل هدفا في الفوز 3/0 على ساسولو في الدوري الإيطالي الشهر الماضي.

وبقي يوفنتوس في المركز الثامن لكنه يتأخر بست نقاط عن أودينيزي المتصدر بعد سبع جولات، وتقدم مونزا إلى المركز 18 برصيد أربع نقاط.