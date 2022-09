أليغري يغادر الملعب تحت حماية الشرطة بعد خسارة يوفنتوس أمام مونزا (فيديو)

غادر ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس الملعب تحت حماية الشرطة بعد خسارة البيانكونيري التاريخية أمام مونزا اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وانتشر مقطع فيديو يظهر مرافقة الشرطة لأليغري لحظة الخروج من ملعب يو باور ستاديوم بعد الخسارة 0/1 أمام مونزا يو باور ستاديوم.

وتواجد أليغري، البالغ من العمر 55 عاما، خلال المباراة في المدرجات بعد قرار إيقافه عقب طرده بعد التعادل 2/2 مع ساليرنيتانا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، حيث تم أيضا إيقاف إركاديوز ميليك وخوان كوادرادو.

ويتصاعد غضب مشجعي يوفنتوس على أليغري، بعد النتائج السلبية للفريق في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

وكان ماوريتسيو أريفابيني الرئيس التنفيذي ليوفنتوس قد قال قبل الخسارة أمام مونزا: ”سيكون من الجنون تمامًا إقالة أليغري الآن“.

Last night, #AllegriOut was reportedly the 7th most used hashtag GLOBALLY 👀 pic.twitter.com/dxVXYaKfae

— Italian Football TV (@IFTVofficial) September 15, 2022