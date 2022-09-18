أليغري يغادر الملعب تحت حماية الشرطة بعد خسارة يوفنتوس أمام مونزا (فيديو)

غادر ماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس الملعب تحت حماية الشرطة بعد خسارة البيانكونيري التاريخية أمام مونزا اليوم الأحد في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي.

وانتشر مقطع فيديو يظهر مرافقة الشرطة لأليغري لحظة الخروج من ملعب يو باور ستاديوم بعد الخسارة 0/1 أمام مونزا يو باور ستاديوم.

DISASTRO JUVE❌ Dopo la brutta sconfitta per 1-0 contro il Monza, il tecnico della @juventusfc Massimiliano Allegri raggiunge gli spogliatoi scortato dalla Polizia 📹 @tancredipalmeri

_#Juventus #Allegri #sportitalia pic.twitter.com/bdF79REDKw — Sportitalia (@tvdellosport) September 18, 2022

وتواجد أليغري، البالغ من العمر 55 عاما، خلال المباراة في المدرجات بعد قرار إيقافه عقب طرده بعد التعادل 2/2 مع ساليرنيتانا في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي، حيث تم أيضا إيقاف إركاديوز ميليك وخوان كوادرادو.

ويتصاعد غضب مشجعي يوفنتوس على أليغري، بعد النتائج السلبية للفريق في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

وكان ماوريتسيو أريفابيني الرئيس التنفيذي ليوفنتوس قد قال قبل الخسارة أمام مونزا: ”سيكون من الجنون تمامًا إقالة أليغري الآن“.

Last night, #AllegriOut was reportedly the 7th most used hashtag GLOBALLY 👀 pic.twitter.com/dxVXYaKfae — Italian Football TV (@IFTVofficial) September 15, 2022

وبحسب ”Italian Football TV“ فإن وسم #AllegriOut كان سابع أكثر وسم استخدامًا على مستوى العالم لليلة الماضية.

ولم يحقق يوفنتوس الفوز في آخر 5 مباريات في الدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا، إذ خسر أمام باريس سان جيرمان وبنفيكا في دوري الأبطال، وتعادل مع فيورنتينا وساليرنيتانا وخسر أمام مونزا في الدوري الإيطالي.

فوز تاريخي

وحقق مونزا فوزه الأول هذا الموسم بشكل مفاجئ بنتيجة 1/0 على يوفنتوس الذي فشل في التعامل مع النقص العددي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وبدا أن معاناة يوفنتوس لا تتوقف حيث تعرض لاعبه العائد من الإصابة أنخيل دي ماريا للطرد قبل الاستراحة بخمس دقائق بسبب الاعتداء بمرفقه على أرماندو إيتسو في صدره.

وأصبح البديل كريستيان جيتكير بطلا لمشجعي مونزا بعدما قابل كرة عرضية من باتريك تشوريا وسجل هدف الانتصار في الدقيقة 74.

وسيلعب مونزا في الجولة المقبلة في ضيافة سامبدوريا في الثاني من أكتوبر تشرين الأول، عقب التوقف الدولي، بينما يستضيف يوفنتوس منافسه بولونيا في اليوم ذاته.

وهذا أول فوز في تاريخ مونزا على حساب منافسه يوفنتوس، وخسر يوفنتوس للمرة الأولى في الدوري الإيطالي هذا الموسم، علما أنه فاز مرتين وتعادل 4 مرات.

وهذه الخسارة الأولى ليوفنتوس في الدوري الإيطالي والثالثة في مختلف البطولات، علما أنه لم يحقق الفوز في آخر 5 مباريات في مختلف المسابقات (تعادل مرتين وخسر 3 مرات).