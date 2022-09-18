طرد دي ماريا في مباراة يوفنتوس ومونزا (فيديو)

خرج النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا مطرودا بالبطاقة الحمراء خلال مباراة فريقه يوفنتوس مع مونزا في الجولة السابعة من الدوري الإيطالي، اليوم الأحد.

وانزعج دي ماريا من خشونة أرماندو إتزو، قبل أن يضرب دي ماريا منافسه بالكوع في الدقيقة 40 أمام ناظري الحكم فابيو ماريسكا الذي لم يتردد في إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب الأرجنتيني الذي انضم ليوفنتوس في السوق الصيفي.

وانتهى الشوط الأول على نتيجة التعادل السلبي، علما أن يوفنتوس حقق فوزين وتعادل 4 مرات في 6 مباريات في الدوري الإيطالي، في حين خسر في أول جولتين في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وانضم دي ماريا، البالغ من العمر 34 عاما، إلى يوفنتوس في السوق الصيفي في صفقة انتقال حر، بعد نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن دي ماريا شارك في 4 مباريات مع يوفنتوس الموسم الحالي بواقع 179 دقيقة، سجل فيها هدفا وصنع هدفا، قبل أن يشارك للمرة الخامسة بواقع 40 دقيقة أمام مونزا، قبل أن يخرج مطرودا.