ترتيب الدوري الإيطالي.. أودينيزي يصعق إنتر ميلان

سقط فريق إنتر ميلان في فخ الخسارة أمام أودينيزي، بنتيجة (1-3)، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، على ملعب ”الفريولي“ في الجولة السابعة للدوري الإيطالي لكرة القدم.

وافتتح نيكولو باريلا التهديف مبكرا، وأحرز الهدف الأول للإنتر في الدقيقة الخامسة، بينما أدرك زميله ميلان شكرينيار هدف التعادل في الدقيقة 22 بالخطأ في مرماه، ثم أضاف ياكا بيول الهدف الثاني في الدقيقة 84، قبل أن يعزز تونغاي أرسلان الفوز بهدف ثالث في الدقيقة 93 من المواجهة.

وسدد فريق إنتر ميلان 14 تصويبة خلال المباراة، منها 3 تسديدات فقط على المرمى، تمكن حارس أودينيزي من التصدي لها.

من جانبه أطلق فريق أودينيزي 20 تسديدة خلال المباراة، منها 6 تصويبات بين القائمين والعارضة.

وحقق أودينيزي فوزه الخامس مقابل تعادل وحيد وهزيمة واحدة، فيما خسر إنتر للمرة الثالثة مقابل 4 انتصارات.

وبهذه النتيجة يحتل فريق أودينيزي صدارة الدوري الإيطالي ”مؤقتا“ برصيد 16 نقطة، فيما بقي إنتر ميلان في المركز السادس برصيد 12 نقطة.

ومنذ أول ظهور له مع إنتر موسم 2017/18 لم يسجل أي لاعب أهداف في مرماه بالخطأ أكثر من ميلان سكرينيار في الدوري الإيطالي (4 أهداف، مثل فرانشيسكو فيكاري).