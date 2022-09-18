الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة ميلان ضد نابولي في الدوري الإيطالي

يحل فريق نابولي ضيفا ثقيلا على منافسه ميلان، مساء اليوم الأحد، في قمة مباريات الجولة السابعة من عمر منافسات الدوري الإيطالي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير الآتي أبرز ملامح المواجهة المرتقبة التي تجمع بين ميلان ونابولي في قمة مثيرة بالدوري الإيطالي.

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة بين ميلان ونابولي في الساعة التاسعة و45 دقيقة مساء اليوم الأحد بتوقيت السعودية على ملعب ”سان سيرو“.

وتذاع المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية بريميوم 1 بصوت المعلق فارس عوض.

ترتيب الفريقين

يحتل ميلان حامل اللقب المركز الثالث برصيد 14 نقطة من 6 مباريات بعدما حقق 4 انتصارات وتعادلين دون هزيمة.

ويقود ميلان مديره الفني ستيفانو بيولي، وسجل الفريق 12 هدفا واستقبل 6 أهداف ويتقاسم صدارة ترتيب هدافي الفريق بالدوري برصيد 3 أهداف أوليفييه جيرو ورافايل لياو.

ويحتل نابولي صدارة الترتيب برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف عن أتلانتا وميلان، وحقق الفريق 4 انتصارات وتعادلين دون هزيمة.

ويقود نابولي مديره الفني لوتشيانو سباليتي، وسجل الفريق 13 هدفا واستقبل 4 أهداف ويتصدر ترتيب هدافي الفريق بالدوري خفيشا كفاراتسخيليا برصيد 4 أهداف.

وانتهى آخر لقاء بين الفريقين بفوز ميلان بنتيجة 1-0 يوم الـ6 من مارس الماضي.

ويتفوق سباليتي بشكل كبير على بيولي خلال 12 مواجهة سابقة، وفاز بيولي مرة وحيدة مقابل 8 انتصارات حققها سباليتي و3 تعادلات.

وواجه سباليتي ميلان 36 مرة وفاز 17 مرة مقابل 12 هزيمة و7 تعادلات بينما واجه بيولي نابولي 31 مرة وفاز 11 مرة وخسر مثلها مع 9 تعادلات.

أسلحة ميلان

يسعى ميلان لتحقيق الفوز لاعتلاء الصدارة، خاصة أن نابولي أحد المنافسين بقوة على لقب الدوري هذا الموسم.

واعترف ستيفانو بيولي، المدير الفني لفريق ميلان، في المؤتمر الصحفي قبل اللقاء بأن فريقه سيخوض مواجهة صعبة ضد منافس لديه كل المؤهلات لتحقيق الفوز.

وأشار إلى أن نابولي يقوده مدرب قدير بقيمة سباليتي ويلعب بهوية واضحة، مؤكدا أن ميلان لديه قائمة متوازنة ويسعى لتحقيق لقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

ويغيب عن ميلان الجناح رافايل لياو للإيقاف بجانب زلاتان إبراهيموفتش وأليساندرو فلورينزي للإصابة.

ويعتمد ميلان على تشكيلة تضم حارس المرمى مايك ماينان وأمامه رباعي خط الدفاع دافيد كالابريا وبيير كالولو وفيكايو توموري وثيو هيرنانديز.

ويقود خط الوسط ساندرو تونالي وبجواره إسماعيل بن ناصر وتشارلز دي كاتيلير مع ثلاثي الهجوم جونيور ميسياس وأليكسيس سايليميكيرس وأوليفييه جيرو.

أوراق نابولي

يخوض نابولي هذه المواجهة من أجل تعزيز الصدارة وتثبيت أقدامه في طريق المنافسة على لقب الدوري.

وقال لوتشيانو سباليتي، مدرب نابولي، في المؤتمر الصحفي قبل المواجهة إن اللقاء يجمع بين فريقين يقومان بعمل جيد في بداية الموسم وستكون مباراة جيدة لكرة القدم الإيطالية.

وأشار إلى أن ميلان كان جيدا في الموسم الماضي وحقق لقب الدوري، مؤكدا أن الفريق يسعى للحفاظ على لقبه وهو ما يجعله فائزا ببعض المزايا والثقة لدى لاعبيه.

ويغيب عن صفوف نابولي مهاجمه فيكتور أوسيمين ودييغو ديمي للإصابة، ويعتمد نابولي على تشكيلة تضم حارس المرمى أليكيس ميريت وأمامه الرباعي مين جاي كيم وأمير رحماني وجيوفاني دي لورينزو وماتياس أوليفيرا في خط الدفاع.

ويقود خط الوسط أندريه أنجويسا وستانسيلاف لوبوتكا وأمامهما بيوتر زيلينسكي مع ثلاثي الهجوم ماتيو بوليتانو وجيوفاني سيميوني وخفيشا كفاراتسخيليا.

وقال محمد اليماني، مهاجم ستاندرلييغ البلجيكي الأسبق، لـ“إرم نيوز“، إن المباراة ستكون صعبة لأن الأجواء الجماهيرية في ملعب سان سيرو وتواجد مدربين كبار بقيمة سباليتي وبيولي يجعل الأمور متكافئة.

وأشار إلى أن كفة ميلان أرجح نظريا رغم غياب لياو نظرا لأن الفريق يقوم بعمل جماعي مميز، مؤكدا أن نابولي مرعب هجوميا ويلعب كرة قدم سريعة ورائعة مع سباليتي.