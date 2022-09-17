بيولي: ميلان يصنع الفارق بسبب الروح القتالية والكفاءة

قال ستيفانو بيولي مدرب ميلان، اليوم السبت، إن فريقه سيستطيع تعويض غياب المتألق رافائيل لياو عندما يلعب على أرضه مع نابولي متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم؛ بسبب الكفاءة المتوفرة والروح القتالية للاعبين.

وسيغيب لياو، الذي سجل ثلاثة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في ست مباريات بالدوري هذا الموسم، عن مباراة القمة المرتقبة يوم الأحد بعد إيقافه مباراة واحدة.

وطُرد اللاعب البرتغالي خلال فوز ميلان 2-1 على سامبدوريا، يوم الأحد الماضي، بعد حصوله على بطاقة صفراء ثانية بسبب ركلة خلفية لمس فيها رأس المدافع المنافس أليكس فيراري.

وقال بيولي للصحفيين: ”لياو؟ لا يهم من سيغيب غدا في ظل امتلاك الروح القتالية والكفاءة“.

وأضاف: ”نحن جاهزون ومستعدون لإشراك أفضل تشكيلة ممكنة في الملعب“.

وتمثل المباراة فرصة ذهبية لميلان لإزاحة نابولي عن القمة، حيث يأتي حامل اللقب في المركز الثالث بنفس رصيد المتصدر.

وأضاف بيولي: ”إنها مباراة قمة، لأن المنافسة ستكون متكافئة، لدرجة أن النقاط الثلاث تستطيع أن تحدث الفارق“.

وتابع: ”نحن فريقان متشابهان حيث نناور ونلعب في عمق الملعب، ونحاول ألا نكون سلبيين في المرحلة الدفاعية.. سنرى غدا من سيلعب بشكل أفضل ومن بشكل أسوأ“.

وأشاد بيولي بمنافسه لوشيانو سباليتي مدرب نابولي في ظل نجاحه في ترك بصمة على أي فريق يتولى تدريبه.

وأشار بيولي إلى“أنه يملك إمكانيات كبيرة وجيدة جدا. إنه مدرب كبير عندما يتعلق الأمر بتطوير اللاعبين“.

وأضاف بيولي أن دعم الجماهير في سان سيرو سيمنح دفعة لميلان الذي لم يخسر على أرضه هذا الموسم.

وتابع مدرب ميلان: ”حماس المشجعين على أعلى مستوى، ونحصل منهم على الكثير من الطاقة وهو ما نحتاجه للعب كرة القدم“.